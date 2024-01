Anunț pentru vânzarea de bunuri imobile – teren intravilan în localitatea Sodoror, județul Arad.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala Executari Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executari Silite Cazuri Speciale Regional Timisoara, organizeaza in data de 17.01.2024, ora 11:00, licitaţia a V a (a cincea licitatie) pentru vanzarea bunului imobil:

– imobil inscris CF nr. 301725 Socodor, nr. CF vechi 5762/P, cu nr. top NGL 501/3, constand din teren neproductiv in intravilan, fara constructii, in suprafata de 26000 mp, situat in intravilanul com. Socodor, jud. Arad, preţ de pornire la licitaţia a V a de 472.061lei.

Licitatia se va desfasura la sediul nostru D.G.E.S.C.S. – Directia Operativa de Executare Silita – Serviciul Executari Silite cazuri Speciale Regional Timisoara din mun. Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 613, jud. Timis.

Pentru informaţii suplimentare (conditii participare, depunere oferta) vă puteţi adresa la numarul de telefon 0256200178. Anuntul integral se afla postat pe www.anaf.ro, sectiunea Anunturi-valorificari prin licitatie a bunurilor sechestrate- Timisoara Executari silite cazuri speciale.