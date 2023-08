Alessia Pop a reprezentat România la FOTE 2023. La Maribor, atleta de la CS Giroc-Chişoda a stabilit un nou record personal în proba de 5.000 de metri marş

Tânăra atletă Alessia Pop, de la CS Giroc-Chişoda, a fost singurul sportiv din judeţul Timiş prezent la ediţia din acest an a Festivalul Olimpic al Tineretului European.

La Maribor, în Slovenia, ea a încheiat pe locul 7 în proba de 5.000 de metri marş, stabilind un nou record personal, mai bun cu un minut decât precedentul său reper de timp, care a urcat-o în clasamentul mondial aproape 40 de poziții, clasându-se actualmente pe locul 24 la categoria ei de vârstă!

Născută în 2007, Alessia se află de trei ani şi jumătate sub îndrumarea antrenorilor Oana şi Sorin Staicu la CS Giroc-Chişoda. O muncă ce începuse deja să dea roade, rezultatele sale fiind tot mai bune de la un la altul. Şi nu doar ale ei, ci şi toate cele care stabilesc bilanţul de medalii al secţiei de atletism de la clubul timişean la finalul fiecărui sezon competiţional. Şi acestea într-o creştere progresivă ce atestă calitatea muncii prestate de soţii Oana şi Sorin Staicu, de la şapte medalii cucerite la campionatele naţionale în 2020, la 14 clasări pe podium în anul următor, la 34 de medalii în 2022, alte 37 fiind obţinute deja în anul în curs, care mai cuprinde în calendar multe alte competiţii.

Alessia este calificată la Europeanul de cadeţi din 2024

Despre performanţele obţinute de Alessia Pop ne-a vorbit antrenorul Sorin Staicu: „Ea este primul nostru sportiv calificat la o competiţie majoră. Poţi spune că eşti cu adevărat sportiv de performanţă abia atunci când participi la o asemenea întrecere. La Maribor a intrat în concurs cu cel mai slab timp şi a reuşit cel mai bun timp personal, bătându-l pe cel vechi cu un minut. Este extraordinar de mult!

Alessia este calificată la europeanul de cadeţi din 2024, ce va avea loc în Slovacia, la Banska Bystrika, oraş care a găzduit precedenta ediţie a Festivalului Olimpic al Tineretului European. Ea şi-a îndeplinit deja baremul şi poate participa la competiţie. Sper să obţinem o medalie, ar însemna foarte mult pentru sportul din judeţul Timiş! Vrem să ne calificăm şi la mondialul de juniori 1.

În urmă cu patru ani m-am apucat să fac atletism împreună cu soţia mea în comuna Giroc. Avem aproximativ o sută de copii care practică acest sport şi pot spune că în fiecare an ne-am depăşit performanţele. Au avut rezultate mai bune în fiecare an, la mai multe categorii de vârstă. Alessia Pop se antrenează de doi ani pentru proba de marş. Ea are potenţial de creştere, se vede acest lucru din rezultatele ei”.

O răsplată pentru multele ore de antrenament

„În ultimii trei ani, de când practic atletismul – de doi ani mă pregătesc la proba de marș -, simt că am evoluat foarte mult! Am învățat să îmi stabilesc și să îmi ating obiectivele, să îmi controlez emoțiile, să fiu mai deschisă. Pentru mine a fost o schimbare nu doar în plan sportiv. Acest an a fost unul aglomerat, cu multe competiții, din ce în ce mai valoroase. Sunt fericită de finalul acestui sezon. Este o răsplată pentru multele ore de antrenament, dar și un fel de a mulțumi antrenorilor mei, familiei și tuturor celor care mă sprijină și sprijină atletismul”, ne-a spus Alessia Pop.