Alb-violeții au scăpat de grijile retrogradării. Pero Milosevic: „Mulțumim Turdei că a jucat fair-play!”

Handbaliștii alb-violeți au încheiat sezonul cu o victorie în fața propriilor suporteri. SCM Politehnica a trecut cu 35-25 (18-12), miercuri seară, de Minaur Baia Mare și a urcat pe locul al zecelea al clasamentului, care asigură evitarea barajului de menținere și pune capăt sezonului.

Echipa bănățeană a fost avantajată și de rezultatul partidei CSA Steaua București – Potaissa Turda (34-34). Cu 26 de puncte, SCM Politehnica a depășit gruparea din București, care a acumulat 25 de puncte.

Meciul de la sala „Constantin Jude” a avut o singură echipă la conducere. Jucătorii antrenați de Pero Milosevic și Andrei Păiuș au condus cu 3-0, au încasat gol abia după cinci minute și jumătate și s-au desprins în rerpiza a doua.

„A fost un meci plin de emoții. Știam că Baia Mare va fi lipsită de doi-trei jucători și că nu mai are obiective de atins în acest campionat, dar a jucat fair-play. Noi ne-am antrenat toată săptămâna pentru acest duel și am meritat succesul. În ultimele trei luni am muncit bine, în ciuda problemelor și accidentărilor. Rezultatele au început să se vadă odată cu partida de la Sighișoara și chiar la înfrângerea la doar un gol cu Turda, de la sala UVT, când ne-au lipsit și Sadoveac și Trif. Au urmat victoria de la Vaslui, cea cu Constanța și din nou am pierdut la un singur gol la CSM București, deși am făcut o repriză a doua foarte bună. Mulțumim Turdei că a jucat fair-play, așa e normal să se întâmple lucrurile în sport. Sunt mulțumit de băieți, de echipă, de atmosfera din club, în aceste ultime luni”, a declarat antrenorul Pero Milosevic.

Marcatorii echipei alb-violete au fost: Pribanic (10g), Sadoveac (4g), Bordeanu (4g), Trif (3g), Ignat (3g), Chira (3g), Dragas (2g), Baican (2g), Areshidze (2g), Moldovan (1g), Cîmpan (1g). În poartă, Pal a avut opt parade din 22 de aruncări, iar Stojkovic 7/18.