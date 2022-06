Zona de grill a unui cunoscut supermarket din Timișoara, închisă de Protecția Consumatorului.

Inspectorii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului au continuat controalele in Timișoara.

Astăzi, au ajuns la supermarketul Kaufland de pe strada Gheorghe Lazăr și, conform datelor transmise de Mihai Alin Gubandru, comisar șef adjunct CJPC Timiș, s-au constatat o serie de abateri: vitrine nefuncționale, neigienizate corespunzător, elemente desfăcute, părți lipsă, lapte ambalaj deteriorat.

S-au aplicat 2 amenzi în valoare totală de 45000 lei și s-a luat decizia opririi temporare a prestării serviciilor la grill.

„Acțiunile de control ale Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș se încadrează în liniile strategiei de lucru promovate prin „Caravana consumatorilor”. Nu am dat numele operatorilor sancționați întrucât scopul unor astfel de acțiuni constă în respectarea legilor, nu în falimentarea afacerilor. Siguranța și drepturile consumatorilor nu se negociază.

Pe această cale dorim să se înțeleagă că așa nu se mai poate și vom începe să dăm și numele operatorilor la care constatăm abateri grave.

Cum am spus, nu vrem să falimentăm afaceri. De azi, la toți operatorii la care constatăm abateri grave vom publica și numele. Este inacceptabil ce am găsit. Să știți că absolut toți operatorii economici care au fost închiși au avut abateri serioase, totodată pe toți cei redeschiși îi recomand cu încredere. Tot în linia strategiei de lucru a ANPC revenim la reverificare în maxim 6 luni la toți operatorii la care am constatat abateri”, mai transmit reprezentanții OJPC.