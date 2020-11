Video / Într-o piață din Timișoara, carnea și brânza sunt vândute printre gongi

Nici nu s-a instalat bine Dominic Fritz în fotoliul edilului-șef, că timișorenii ignorați și trimiși la plimbare de fosta administrație reîncep să bată la ușa Primăriei Timișoara, în speranța că problemele semnalate de ei își vor găsi, în sfârșit, rezolvare.

Este și cazul doamnei Mihaela Stolnicu, care-și vinde produsele în Piața Iosefin, unde goangele au ajuns să strice aparatura electronică a comercianților, ca să nu mai vorbim de pericolul care-i paște pe timișorenii care cumpără carne și brânzeturi din spații devenite focar de infecție! Redăm, în continuare, conținutul petiției înaintate luni, 2 noiembrie, de către doamna Stolnicu noului primar al Timișoarei.

“Subsemnata Mihaela Stolnicu, domiciliată în Timișoara, strada (…), prin prezenta vă solicit sprijinul pentru că am mari pierderi financiare în calitate de chiriaș al Pieței Iosefin, datorită gongilor în număr foarte mare ce se ascund în aparatele electronice pe care le dețin, în incinta spațiului închiriat. Casa mea de marcat a fost distrusă de aceste gongi și doar înlocuirea acesteia mă costă 1.000 de lei. Menționez că am solicitat conducerii pieței să facă deratizare și dezinsecție, dar acestea nu s-au produs.

De asemenea, vă mai spun că mai mulți vânzători de la etajul 2 se plâng de invazia gongilor dar, de frica să nu-și piardă locul de muncă, se feresc să vorbească despre acest subiect. Deși fostul primar a promis că în perioada pandemiei chiriile vor scădea, fiind puși în situația de a avea clienți puțini datorită restricțiilor impuse de conducerea pieței privind accesul cumpărătorilor în incintă, am ajuns să plătim penalități peste penalități pentru chiriile ce nu și-au micșorat niciodată valoarea din contract.

Sunt nereguli și la plata curentului pentru că sumele cerute de conducerea pieței variază substanțial de la o lună la alta, deși nu am fost consumatori diferiți față de momentul începerii activității, când am plătit 400 de lei pe lună curentul și am ajuns să plătesc chiar și 800 de lei pe lună, pe baza unei facturi de curent eliberată de conducerea pieței. Vă rog respectuos să interveniți pentru a asigura ca alimentele ce ajung la timișoreni să fie ferite de orice contaminare și pentru a nu se declanșa și alte boli, cum ar fi toxiinfecțiile alimentare și hepatitele. Vă felicit pentru alegerea în funcția de primar și vă așteptăm în vizită la Piața Iosefin”.