Dănuț Groza: „Primarul Timișoarei își depășește competențele”

Spitalul din Sânnicolau nu poate funcționa ca unitate Covid-19 și nu poate prelua pacienții care au nevoie de internare la ATI așa cum a afirmat Dominic Fritz deoarece spitalele sub 400 de paturi, prin lege, nu pot avea linie de gardă de terapie intensivă. În contextul acelorași prevederi legislative, în spitalul Sânnicolau Mare nu există stație de oxigen, se lucrează 8 ore pe zi, fără linie de gardă pe analize medicale sau radiologie și fără anestezist la program permanent, făcând astfel imposibile serviciile medicale de terapie intensivă.

Păstrând deschise UPU, ambulatoriul și specialitățile existente, spitalul din Sânnicolau nu poate funcționa nici măcar ca spital suport deoarece nu are circuitele necesare de tratament iar clădirea nu poate primi aviz de zonă roșie. Primarul unei localități nu are competențe să dispună măsuri necesare pentru internarea și tratarea pacienților cu Covid-19.

„Apreciez entuziasmul lui Dominic Fritz, primarul Timișoarei, însă sunt dezamăgit de amatorismul propunerilor sale. Înainte de a ieși cu un apel public, trebuia să se documenteze și să verifice dacă lansează o propunere care poate fi implementată. În special în vremuri de criză cum sunt acestea, avem o răspundere sporită a afirmațiilor noastre” a spus Dănuț Groza, primarul orașului Sânnicolau Mare.

Nici administrația locală și nici conducerea spitalului din Sânnicolau nu au fost contactate în vederea unor discuții înainte de apelul public al lui Dominic Fritz de a folosi paturile libere de la spital pentru bolnavii Covid-19.

„Aceasta este o bună ocazie ca Dominic Fritz să înțeleagă că nu este normal să folosească presa ca substitut al unor întâlniri de lucru. Dacă el sau cineva din echipa lui ne-ar fi dat un telefon înainte de a agita populația prin declarațiile de presă, ar fi aflat de ce nu este viabilă propunerea și în ce mare eroare se află. Oare și restul măsurilor propuse de el sunt la fel de documentate și de strategice ca și cea pentru Sânnicolau?” a completat primarul Dănuț Groza.

Spitalul din Sânnicolau decongestionează deja unitățile medicale și personalul medical din Timișoara deoarece în ultimele 60 de zile a servit 5675 de pacienți din aproape jumătate de județ, asigurând consultații în UPU și în ambulatoriu, 407 dintre ei beneficiind de servicii de spitalizare continuă. Internarea de pacienți cu Covid-19 la Sânnicolau ar presupune închiderea secțiilor de chirurgie, ortopedie și ORL, toți pacienții în nevoie urmând să aglomereze unitățile spitalicești din Timișoara. Tratarea pacienților cu Covid-19 ar însemna închiderea liniei de gardă medicală și chirurgicală, ceea ce pentru bolnavii din Sânnicolau și localitățile învecinate presupune transportul la Timișoara, un efort de multe ori prea mare.

CITEȘTE ȘI: Cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii când încearcă să se protejeze de coronavirus. Cum riști să te infectezi

„Ideea promovată de Dominic Fritz este discriminatorie și restricționează dreptul la servicii medicale al cetățenilor români. Nu ar trebui să conteze din care parte a județului ești ca să primești tratament medical corespunzător. Timișul nu are cetățeni de rangul unu, cei care locuiesc în Timișoara, și de rangul doi, cei care locuiesc în județ. Mă îngrijorează să văd cum preocuparea lui pentru cifre este mai mare decât grija pentru oameni. Oricum, dincolo de aspectele umane, din cauza lipsei de experiență probabil, este depășit organizatoric și nu își cunoaște zonele de competență. Ce consider eu important este să lucrăm eficient și împreună pentru depășirea crizei medicale, așa că îi stau la dispoziție dacă are nevoie de îndrumare” a încheiat primarul Dănuț Groza.