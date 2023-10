Viceprimarul Lațcău se laudă cu parcări pentru care licitațiile au fost anulate

Administrația timișoreană, sub coordonarea cuplului edilitar Fritz – Lațcău, a lansat o campanie electorală privind construirea de parcări în diverse zone ale orașului.

Cel mai nou proiect este o parcare supraetajată în zona Gării de Nord. Însă viceprimarul Ruben Lațcău a declarat joi, 12 octombrie 2023, că ar avea în lucru mai multe parcări, în câteva locuri din oraș. Singura problemă este că pentru parcările promise, licitațiile au fost anulate, unele încă din anul 2022.

Primăria Timișoara a anunțat joi, 12 octombrie 2023, că, împreună cu Timpark, a finalizat licitația pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru o nouă parcare de aproximativ 150 de locuri în zona Gării de Nord. Contractul a fost atribuit, iar firma câștigătoare va începe elaborarea proiectului. Suma alocată proiectării este de 192 de mii de lei, bani din bugetul Timpark. Despre termene de începere a lucrărilor și despre finanțarea construcției, edilii nu menționează însă nimic.

Doar că pe lângă viitoare parcare de la Gara de Nord, viceprimarul Ruben Lațcău se laudă că se lucrează și la alte parcări.

“Mai avem în lucru, în diverse etape, parcările etajate din zona Spitalului de Copii, Dacia, în spatele magazinului Bega și în zona Calea Buziașului”, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău, joi, 12 octombrie 2023, printr-un comunicat dat publicității.

În realitate însă, lucrurile stau foarte diferit.

În luna mai 2023, conducerea societății Timpark a Primăriei Timișoara lansa licitația pentru găsirea unei firme care să întocmească prima documentație pentru viitoarea parcare supraetajată pe care administrația ar avea intenția să o construiască în spatele magazinului Bega. La termenul limită pentru depunerea ofertelor, erau înscriși trei ofertanți: o firmă și două asocieri, pentru contractul de 100.000 de euro.

Numai că, încă în faza de calificare tehnică, Timpark a anulat licitația „Servicii de proiectare, faza SF + PT + DDE + DTAC + DTOE, în vederea realizării obiectivului de investiții «Parcare multinivel Cetate»”, pe motiv că ar fi apărut “abateri grave de la prevederile legislative care afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului”. Reprezentanții primăriei au refuzat însă să dea explicații sau clarificări vizavi de abaterile de la prevederile legale.

Cât despre celelalte parcări, despre care viceprimarul Lațcău a afirmat că sunt “în lucru”, acestea nici măcar nu au fost începute, după ce licitațiile au fost anulate.

(Roxana Iliescu – consilier local)

“Tocmai am citit in presă declarația lui Lațcău care anunță cu surle și trâmbițe o mare reușită, respectiv semnarea Contractului privind întocmirea unui Studiu de Fezabilitate pentru o parcare in zona Gării de Nord!

Bine, vorbește de parcă de mâine intră echipele de muncitori pe teren sa amenajeze lucrarea, când in realitate este vorba doar de întocmirea unui amărât de studiu!

Lațcău omite sa spună faptul ca pentru aceeași parcare au mai semnat un contract pentru realizarea acestui studiu, contract care a fost reziliat după vreo 3 luni, întrucât executantul a reclamat grave nereguli privind documentația de atribuire.

Ce ne mai spune Lațcău?

“Mai avem în lucru, în diverse etape, parcările etajate din zona Spitalului de Copii, Dacia, în spatele magazinului Bega și în zona Calea Buziașului…”🤣🤣😂

S-o luam pe rând:

La Spitalul de Copii consilierii locali au votat în aprilie un SF, urmând sa fie scoase la licitație realizarea Proiectului Tehnic și execuția. Din aprilie și pana in prezent nici poveste despre această licitație.

În Dacia exista un SF care prevedea aproximativ 107 locuri de parcare pe Str. Ulmului, votat încă de pe vremea fostei administrații, in aprilie 2020. Nu le-a plăcut useristilor…

Au aruncat la coș SF-ul și in decembrie 2021 au scos la licitație realizarea unui DALI pentru reamenajarea unei zone mai mari la prețul de 505.000 lei fără TVA – licitația a fost însă anulata!

În iulie 2022, au scos din nou la licitație realizarea acestui DALI dar la un preț dublu 1,1 milioane lei fără TVA, însă iar au anulat licitația. A treia oară a fost cu noroc, la 1 septembrie 2022 au atribuit contractul, însă pentru suma de 1,6 mil lei!

Parcarea din spatele magazinului Bega (n.r. – foto sus): licitația privind realizarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic tocmai a fost anulata pentru “abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului”.

Parcarea din Buziașului: in noiembrie 2022 au scos la licitație realizarea Studiului de Fezabilitate- licitația a fost însă anulata!

Asta este situația parcărilor aflate in “diverse etape”, menționate de Lațcău- in realitate, nu sunt in stare sa realizeze nici măcar documentațiile aferente, darămite vreo parcare!”, a atras atenția, într-o postare pe Facebook, joi, 12 octombrie, consilierul local Roxana Iliescu.

Așadar, la niciuna dintre parcările menționate de către viceprimar nu se lucrează de fapt. Mai mult, cei din primărie evită să dea răspunsuri referitoare la posibila reluare a licitațiilor pentru fiecare parcare în parte sau să avanseze un termen la care acest lucru ar putea avea loc.