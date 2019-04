Un timişorean intermediază prezenţa echipelor timişene de juniori la cele mai puternice turnee din spaţiul ex-iugoslav

Un fost jucător la nivelul ligii a patra din cel mai vestic judeţ al ţării intermediază participarea micilor fotbalişti timişeni la competiţii juvenile de nivel înalt organizate în statele fostului spaţiu iugoslav.

Este vorba despre Dan Gligorovici, care a activat la Tehnometal, Textila, Dacia şi Şoimii, devenind arbitru înainte să-şi creeze o reţea impresionantă de cunoştinţe în Serbia, Bosnia-Herţegovina, Macedonia şi România. De zece ani se ocupă cu intermedieri de meciuri amicale şi turnee pentru juniori.

Are un băiat, Marco Gligorovici, fost junior la Politehnica Timişoara, stabilit în prezent la Londra. „Primii paşi în fotbal i-am făcut în 1983, la fostul Tehnometal, cu regretatul profesor Tiberiu Itineanţu.

Apoi am trecut la Textila, unde am avut un alt regretat profesor, pe Lucian Ilcău, şi, ulterior, la Dacia Timişoara, cu reputatul antrenor Cicerone Manolache şi cu Doru Vuşcan, alături de care am participat, în 1994, la meciul de baraj cu Vega Caransebeş, echipă antrenată de Costică Rădulescu.

După aceea am trecut la Şoimii Timişoara, cu Florin Mierea şi Tică Gorduna, ulterior îmbrăţişând cariera de arbitru, la care am renunţat când am considerat că nu mai am nici un fel de perspectivă să continui. În 1996 mi s-a născut copilul, el a ales să practice tot fotbalul, la Poli Timişoara.

A prins şi vremea bună, din vremea lui Marian Iancu, şi pe cea rea, de la ACS. A renunţat la fotbal, a urmărit cursurile facultăţii de kinetoterapie, iar în prezent este la Londra”, ne-a spus Dan Gligorovici.

El ne-a vorbit şi despre începuturile sale ca intermediar de meciuri amicale şi turnee juvenile în ţările spaţiului ex-iugoslav:

„De zece ani intermediez organizarea de jocuri amicale şi turnee în Serbia şi în celelalte ţări din spaţiul ex-iugoslav pentru echipele din România. Este valabil şi în sens invers. Am început cu o şcoală privată din Novi Sad, prin ei am ajuns să-l cunosc pe actualul director al centrului de copii şi juniori de la Vojvodina, Dusko Gruici, un caracter incredibil de bun.

Apoi, prin el, am cunoscut mai mulţi oameni de fotbal – directori de academii şi de centre de copii şi juniori. L-am cunoscut şi pe Petar Krpan, fost jucător în naţionala Croaţiei, care în momentul de faţă are o academie la Osijek.

El este director tehnic al şcolii de antrenori şi a condus naţionala sub 17 ani a Croaţiei. Am avut ocazia să-i cunosc pe directorii de la departamentul de dezvoltare al academiei lui Goran Pandev, oameni extraordinari, şi pe directorul academiei Olimpiei Ljubliana. În Bosnia-Herţegovina îi cunosc pe cei care organizează Valter Cup.

Cei din aceste ţări sunt deschişi la orice fel de discuţie, iar copiii noştri se simte foarte bine acolo, nu au nici un fel de problemă. Se comportă frumos, asta înseamnă că sunt educaţi. Turneele sunt făcute pentru ca micuţii să se simtă bine şi să comunice între ei, rezultatele nu sunt importante.

Totodată, echipele noastre pot vedea la ce nivel se află în raport cu cele de afară, iar unii antrenori pot constata ce au de îmbunătăţit.

Cei din spaţiul ex-iugoslav stau mai bine decât noi din mai multe puncte de vedere: infrastructură, organizare, calitatea jucătorilor, atitudine. Sunt mult peste noi!”. Până în momentul de faţă Dan Gligorovici a dus în ţările menţionate mai sus echipe din Timişoara, Arad şi Craiova.

La ediţia de anul trecut a Valter Cup, turneu organizat la Sarajevo, Electrica Timişoara a jucat cu Inter Milano şi Vojvodina Novi Sad! În acest an, în cadrul aceleiaşi competiţii, CSC Ghiroda şi Giarmata Vii a dat piept cu Steaua Roşie Belgrad!

Tot la Sarajevo, la Champions Junior Cup, Juventus Timişoara a ocupat locul al treilea din şase participante, cele mai sonore nume fiind Hajduk Split, OFK Belgrad şi Slaven Belupo.

„Până acum am fost cu echipe din Timişoara şi Arad. Anul trecut am fost şi cu cei de la Universitatea Craiova, mai exact cu generaţia 2001, la un turneu foarte puternic, de opt echipe, la Sarajevo.

Turneul a fost câştigat de Vardar Skopje. Noi suferim cel mai mult la infrastructură. Turnee organizează doar Juventus, ei vor avea în zilele de 24 şi 25 august a cincea ediţie a Vest Liga, şi Ghiroda, care ţine a doua ediţie a Cupei Ghiroda între 31 mai şi 2 iunie.

Clubul din Ghiroda este mai avantajat la capitolul infrastructură, pentru că are terenul echipei mari, îl are pe cel de la Giarmata Vii şi mai unul sintetic la Ghiroda. Îi sfătuiesc pe copii să practice orice sport, să facă mişcare.

O naţie care nu face mişcare este una bolnavă. Sportul te disciplinează, te educă şi este cel mai bun ambasador al unei ţări pentru că are cel mai mare impact media”, ne-a mai spus Dan Gligorovici.