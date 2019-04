Bebeluş de 8 luni, botezat cu ghiul de aur pe deget. Bijutier: „Este foarte periculos, poate fi înghiţit”

Zilele trecute, un bijutier din Bârlad a primit o comandă inedită. Bucuros că soţia a născut un băieţel, fericitul tătic a comandat pentru fiul său, de doar 8 luni, un ghiul.

Ghiulul are 3 grame, 1,2 centimetri, este din aur alb și galben și are încrustată inițiala numelui.

„Nu am mai realizat până acum niciun ghiul de acest gen, pentru un copilaș de câteva luni. A fost pentru mine o noutate dar și o provocare ca bijutier.

Circumferința inelului este de 1,2 centimetri și a fost destul de greu de realizat, dar a ieșit bine.

Nu am fost de acord să îl fac după măsura inelarului, pentru că bebelușii se joacă frecvent cu degețelele, le bagă în gură și de pe inelar ar putea aluneca repede, așa că l-am realizat pentru arătător.

Comanda a fost realizată după un model din catalog, pe care tatăl bebelușului l-a ales și adaptat un pic”, a declarat, pentru Est News, bijutierul bârlădean.

Ghiuluri şi inele pentru bebeluşi, o nouă extravaganţă

Omul a spus că nu este prima dată când primește o astfel de comandă și că a mai realizat un ghiul pentru un bebeluș de 4 luni, tot cu monogramă.

„Am aflat și eu de la clienți că inelușele și ghiulurile micuțe care nu mai pot fi purtate pe degețele de bebeluși sunt atârnate la gât cu lănțic și purtate în continuare, ani de zile. Cred că părinții trebuie să fie precauți cu bijuteriile bebelușilor, pentru că înghițirea lor, mă refer în special la inele, poate reprezenta un pericol foarte mare. Aurul alb, de exemplu, este foarte toxic”, a mai spus bijutierul, conform observator.tv.