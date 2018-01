Un primar din Timiş strigă catalogul: să fie sancționați absenții nemotivați!

Primarul Francisc Boldea pare că și-a adus aminte de vremurile când era profesor la ”Bredi” și strigă catalogul. El cere să fie sancționați absenții nemotivați de la ședința extraordinară de Consiliu, ultima din anul trecut, în care s-a discutat soarta căii de acces în Cartierul Militari.

”În 28 decembrie am avut parte de o ședință rușinoasă a Consiliului Local. Au fost mai mulți absenți nemotivați. Subliniez, nemotivați, pentru că, fiind ședință extraordinară, trebuiau să anunțe din timp că nu participă. Unii mai au absențe nemotivate, pentru că au plecat din consiliu și de la alte ședințe”, spune edilul șef.

Primarul consideră ab­sen­țele din 28 decembrie drept o dovadă de ”lașitate”, pentru că au fost de față ce­tă­țenii din cartier, care probabil vor veni și mai mulți, pentru a-și apăra un drept câștigat:

”Noi am făcut intrarea în cartier, locul de semafor și am asfaltat prima parte. Eram proprietari pe terenul acela și pe clădire, care apoi a fost retrasă la Ministerul Apărării, nefiind nici întabulată, a fost întabulată, și acum când vor să ne-o dea înapoi, plus un bloc cu trei etaje, utilități, 8250 mp de teren, plus trei clădiri, inclusiv poarta unde vrem să mutăm sediul Poliției Locale, ca să nu mai fim în chirie la Banca Agricolă. Ei bine, când să primim toate astea, atunci nu numai că se opun acești indivizi, că nu le pot spune astfel, dar nici nu au curajul să dialogheze direct cu cetățeni, care poate că i-au ales”.

Primarul spune că va pune acest punct pe ordinea de zi până va trece începând cu prima ședință ordinară sau extraordinară din luna ianuarie:

”Am găsit înțelegere la Guvern, am găsit înțelegere la Ministerul Apărării Na­țio­nale și nu găsim înțelegere la unul-doi consilieri, care șan­tajează, pur și simplu, a­vând în vedere că hotărârea nu poate trece fără 13 voturi favorabile”.

La un moment dat, Boldea e încredințat că vor exista aceste 13 voturi. Vocea rațiu­nii spune că acolo s-au făcut 100 de locuințe, acolo vor sta oameni care nu au pe unde să intre în cartier. Și nu e­xistă soluție alternativă de ac­ces decât pe la Liceul A­gricol, unde e teren agricol și un drum lat de 4 metri, care nu poate fi folosit ca ban­dă cu două sensuri, scrie redesteptarea.ro.