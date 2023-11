Un cadru didactic al Facultății de Muzică din Timișoara va cânta, pentru următorii cinci ani, cu vioara Stradivarius Elder Voicu 1702.

”Vineri, 17 noiembrie 2023, în urma concursului organizat de Filarmonica „George Enescu” București și Ministerul Culturii, violonistul Alexandru Tomescu a câștigat dreptul de a cânta pe vioara Stradivarius Elder Voicu 1702, Obiect de Patrimoniu Național – Categoria Tezaur, până în anul 2028”, au transmis reprezentanții UVT.

„Sunt onorat și mulțumesc juriului acestui concurs pentru toată încrederea pe care am primit-o și șansa să cânt încă un mandat pe cel mai frumos și valoros instrument pe care România îl are – vioara Stradivarius Elder – Voicu 1702, care timp de 20 ani a fost în mâinile marelui virtuos artist român, Maestrul Ion Voicu. Totodată, este imensă bucuria că pot să duc mai departe și să împărtășesc publicului din lumea întreagă povestea viorii Stradivarius Elder Voicu, până în anul 2028, să-i bucur pe toți iubitorii muzicii de sunetul magic al acestui instrument. Turneele Stradivarius vor continua atât în țară, cât și străinătate, cu noi concerte în premieră, care vor duce muzica clasică mai departe, acolo unde este locul ei, în inimile celor care vibrează la frumos. Am în plan sumedenie de proiecte unice, provocatoare, pe care abia aștept să le împărtășesc cu voi, publicul acesta minunat. Vă aștept la concerte!”, a declarat violonistul Alexandru Tomescu.

Din juriul concursului au făcut parte maestrul violonist Varujan Cozighian, muzicianul și ministrul secretar de stat în Ministerul Culturii, Mădălin Voicu, dirijorul Corului Filarmonicii „George Enescu” București, Iosif Ion Prunner, violonista prof.univ.dr. și rector al Universității Naționale de Muzică București, Diana Moș, dirijor al Orchestrei Operei Naționale București, director artistic al Operei Naționale București și conf.univ.dr al Universității Naționale de Muzică București, Tiberiu Soare.