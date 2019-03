Un bătrân de 85 de ani i-a dat un nou inel de logodnă soţiei care i-a fost 63 de ani alături. Video

Un bătrân de 85 de ani din Statele Unite i-a dat un nou inel de logodnă soției care i-a fost alături peste 6 decenii. Femeia a fost grav bolnavă, iar el i-a promis că, dacă se va face bine, îi va aduce o dovadă a dragostei pe care i-o poartă și s-a ținut de cuvânt!

Momentul emoționant în care bătrânul a îngenunchiat și i-a dat inelul de logodnă soției a fost filmat de nepoata celor doi.

Karl și Donna von Schwarz sunt căsătoriți din 1966 și locuiesc în orașul Youngstown, din statul american Ohio. Din luna mai a anului trecut, Donna a suferit mai multe atacuri cerebrale și a avut o operație pe cord deschis.

Karl i-a fost mereu alături. I-a promis că, dacă se va face bine și va veni acasă, îi va lua un nou inel de logodnă.

Din fericire, după operația la inimă, starea femeii s-a îmbunătățit. Potrivit ABC6, la ieșirea din spital, în drumul spre casă, cuplul s-a oprit la un centru comercial, de unde bătrânul i-a cumpărat inelul de logodnă.

Since this blew up I’ll post the video too.. look how happy she looks omg pic.twitter.com/IYTrflvzFw

