Un bănăţean a dat lovitura cu cârnaţii de capră

Munca unui bănăţean a dat roade, iar Ministerul Agriculturii a dat verdictul: cârnații de capră ai acestuia sunt un veritabil produs tradițional cu care țara noastră se poate mândri. Și are și de ce, pentru că acești cârnați nu se găsesc oriunde, iar culoarea, dar mai ales gustul lor îi fac pe cumpărători să-l caute de fiecare dată pe nea Ioan Păun, din Soceni, judeţul Caraş-Severin, la târgurile agricole unde acesta își vinde produsele.

Despre cârnați, nea Ioan spunea, într-un interviu acordat publicaţiei Jurnal de Caraş-Severin anul trecut, că reţeta n-a luat-o de la nimeni, e concepția sa, iar tot secretul constă în afumarea cârnaţilor. Acum, odată deveniți produs tradițional, cârnații din carne de capră ca la Soceni pot fi comercializați mai ușor de nea Ioan Păun.

„Mereu i-am făcut cu drag cârnaţii ăştia şi am ştiut că produsul este unic în vestul ţării. Acum am aflat că produsul meu este unic în ţară şi mă bucur din suflet. Am vrut să obţin atestatul ăsta ca să vând cârnaţii mai uşor. Şi ăsta e avantajul: că îi vând legal şi mai uşor, la mai multă lume. Până acum eu am mers doar la târgurile organizate de Direcţia Agricolă. Mai am de făcut nişte îmbunătăţiri, în special la carmangerie, dar le ducem pe toate la bun sfârşit. Sănătoşi să fim“, le-a spus nea Ioan Păun, producătorul cârnaţilor de caprăunici în România, colegilor de la caon.ro.

Foto: caon.ro