Tunelurile subterane dintr-o localitate timişeană, construite pe timpul Mariei Theresa, vor deveni obiectiv turistic

Conform unei promisiuni mai vechi, edilul șef dorește deschiderea unei porțiuni a tunelului din Parcul Pre­fec­tu­rii, unde se presupune că ar exista niște tuneluri medievale care merg pe o anumită distanță spre Dealul Viilor, iar astăzi angajați de la Meridian 22 și de la Direcția Tehnică a Primăriei au început lucrările în zona scenei pentru a găsi intrarea către tunelurile de sub parc.

Fotografiile din galerie sunt făcute la o adâncime de trei metri și arată că există două intrări și un labirint.

„Împreună cu angajați de la Meridian 22 și directorul tehnic Dan Florea precum și cu angajați din Direcția Tehnica a primăriei, am inițiat lucrări în zona scenei din parcul Prefecturii în încercarea de a găsi intrarea către tunelurile de sub parc. La un moment dat, la adâncimea de trei metri apare un zid care obturează coborârea mai jos, către tunelurile care au existat până în anii ‘60. În paralel am procedat și la escavarea unei porțiuni din apropierea scenei la o adâncime de 4 m și deocamdată nu am găsit acolo decât cărămizi răzlețe, nimic compact. Vecinii mai în vârstă din zonă spun că ar trebui să coborâm mai adânc”, a declarat Francisc Boldea, primarul Lugojului.

Edilul-șef vrea să transforme zona într-un obiectiv turistic, iar pentru aceasta face un apel la lugojenii care ar deține informații despre tuneluri și să contacteze administrația locală.

„Orice informație ne ajută foarte mult în acest demers de a descoperi tunelurile care s-ar putea dovedi a avea o mare valoare științifică și a deveni un potențial obiectiv turistic. De aceea informații sau documente în acest sens sunt binevenite. Pe această cale, rog cetățenii care dețin fotografii sau documente referitoare la aceste tuneluri să sprijine municipalitatea cu aceste materiale. Informațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa contact@primarialugoj.ro sau la numărul de telefon 0256 – 352240”, a mai spus Francisc Boldea.

Subteranele secrete ale Lugojului, construite pe timpul Mariei Theresa

În mijlocul Parcului Prefecturii, rebotezat la un moment dat „al copiilor”, se află o scenă improvizată deasupra unui adăpost ce datează încă din primul război mondial. De acest buncăr se leagă legenda tunelurilor subterane ale Lugojului, construite încă de pe vremea Împărătesei Maria Theresia. Legenda este mai mult decât o poveste, este adevăr.

Buncărul din Parcul Prefecturii a fost construit ca adăpost antiaerian în primul război mondial şi reamenajat în anii 50, pentru patru-cinci persoane din super-protipendada politică din perioada „Războiulul rece”, mai exact în anii conflictului ideologic cu Iugoslavia lui Iosip Broz Tito. Teoretic, buncărul trebuia să fie unul… antiatomic, însă el nu îndeplinea nici pe departe condiţiile de sigurnaţă impuse şi nici măcar nu oferea condiţii minime de trai. Locul adăpostului nu a fost ales întâmplător, el fiind legat de exterior prin două tuneluri construite în timpul vieţii Împărătesei Maria Theresia.

Cele două tuneluri secrete ale Armatei Imperiale

Foste cadre militare ale garnizoanei Lugojului ne-au povestit despre cele două tuneluri care porneau din buncărul din Parcul Prefecturii. Unul avea 2,5 km lungime şi ieşea în Dealul Viilor, lângă Bisericuţa Grofului, trecând pe sub aria actualului cartier Balta Lată. Despre existenţa celuilalt se ştia mai puţin. A fost descoperit întâmplător, la excavaţiile pentru fundaţia Casei de Cultură a Sindicatelor, construită între anii 1972-74 pe malul stâng al Timişului. Cu ocazia săpăturilor de atunci a ieşit la iveală un tunel din cărămidă foarte solidă, acoperită cu var nestins. Combinaţia era echivalentul cimentului de azi. Urmărindu-se traseul celui de-al doilea tunel s-a ajuns la o ieşire în zona Hezerişului. Astăzi, refacerea celor două trasee ar fi foarte dificilă, o parte din subterane prăbuşindu-se între timp.

