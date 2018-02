Cornel Ungureanu dezvăluie istoria secretă a literaturii române

Vineri, 23 februarie, la ora 18, la Librăria „Cartea de nisip” va avea loc dubla lansare a cărților „Arta paricidului la români” și „O istorie secretă a literaturii române. Ediția a doua, revăzută și adăugită”, scrise de criticul și istoricul literar Cornel Ungureanu (foto). Alături de autor, publicul îi va putea întâlni pe Mircea Mihăieş şi Alexandru Orăviţan.

„Nu ne-am propus să analizăm rapida modernizare a scrisului românesc prin aceste nume, deşi e limpede că acestea sunt numele care dau un anume ritm transformării scrisului românesc în secolul XX. Opera, dar şi biografiile acestor autori trebuie încă descoperite, deşi fac parte dintr-o istorie secretă a literaturii române. Arta paricidului la români era un capitol din Istoria secretă a literaturii române, adăugită, aici, cu paginile inaugurale despre Tudor Arghezi şi cele… finale despre Eugen Ionescu. Capitolul Arta paricidului la români trebuia să fie o cercetare mai întinsă despre cultura şi civilizaţia românească. N-am îndrăznit să o fac. Poate că o vor face alţii, ca o avertizare”, mărturiseşte Cornel Ungureanu, explicându-şi demersul de a crea o nouă carte prin dezvoltarea unei secţiuni din „O istorie secretă…”, acum prezentă într-o ediţie refăcută şi adăugită.

„Prin recondiționare avizată a unei științe-cadru fertile, dar cu dosar prost până de curând (geopolitică), și a unor concepte de tectonică regională (de la Haushoffer la de Martone, via Kundera, Ivar Ivansk, G. Konrad și Ion Conea) criticul încearcă să scoată la lumină < >, având în vedere că istoriile literaturii române au fost propuse de o actualitate imediată în care existau urgențe, constrângeri, (de) solidarizări>>. < > – scrie Cornel Ungureanu – încearcă să recupereze opere uitate, abandonate din întâmplare sau din graba cercetătorilor improvizați (…). Căci, după ce am părăsit Galaxia Guttenberg și am intrat în Galaxia Imaginilor, istoria literaturii va dezvolta, în progresie geometrică, teritoriile ei secrete, la care doar inițiații pot avea acces. Geopolitica este o știință care transformă azi nu doar granițele, ci și pe cele estetice, sociale, corporale, geografice. Fără a intra în detalii metodologice, trebuie spus că < .