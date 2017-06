Topul celor mai profitabile 10 culturi pe suprafețe mari și mici în 2017

Indiferent de suprafața terenului agricol, fermierii urmăresc să obțină cel mai mare profit din culturile lor. Cultura pentru care optează fiecare depinde de suprafață, de tehnologia practicată și de evoluția pieței agricole la nivel național și internațional. În continuare vă prezentăm unele dintre cele mai profitabile culturi agricole.

În 2017, fermierii cu terenuri agricole mari optează pentru culturi precum: porumbul, grâul, floarea-soarelui, rapița sau soia.

Cultura de porumb

Porumbul este o cultură profitabilă înainte de toate pentru întrebuințătile diferite pe care le are. De la industria alimentară, la biogaz sau furaje, fermierii pot scoate mult profit de pe urma acestei culturi. Este o cultură ușor de gestionat. Rotația culturilor nu este necesară atât de des ca în cazul altor plante, nefiind pretențios la planta premergătoare.

Profitul obținut din această cultură depinde de sămânța de porumb aleasă, suprafața arabilă, lucrările manuale deservite de utilaje, cheltuielile directe și cele de exploatare. Fermierii care cultivă porumb pot obține un profit brut de până la 40%.

Cultura de grâu

Spre deosebire de porumb, grâul este o cultura pretențioasă la planta premergătoare. Grâul trebuie semănat toamna, astfel încât să răsară înaintea venirii frigului. Condițiile în care se află solul sunt foarte importante. Plantele au nevoie de nutrienți pentru a trece peste perioada de ger și pentru a se dezvolta armonios la intrarea în primăvară.

Cultura de floarea-soarelui

Floarea-soarelui este o cultură ce are nevoie multă atenție. Este necesar ca solul pe care se plantează să aibă o fertilitate ridicată. Din acest motiv se recomandă respectarea rotației culturilor. Nu este indicat să se planteze mai repede de 4 ani după ea sau după alte plante care au boli comune cu aceasta. Bine cultivată, floarea-soarelui poate aduce un profit de până la 43%.

Cultura de rapiță

De la an la an tot mai mulți fermieri optează pentru a planta rapiță. Această plantă are importanță meliferă, este ideală pentru rotația culturilor, se folosește în alimentație și în industrie pentru biodiesel.

Este important să se aibă grijă la sămânța de rapiță aleasă. În funcție de rezultatele dorite, agricultorii pot opta pentru diferite grupe: rapiță timpurie, semi-timpurie, tardivă sau semi-tardivă. Există mărci pe piața românească, precum Dekalb, care comercializează toate aceste tipuri de semințe de rapiță. Profitul obținut din rapiță poate depăși 45% brut.

Cultura de soia

Semănatul culturii de soia începe în primăvară, când temperaturile zilnice ajung în jurul a 14-15 grade Celsius. Se execută concomitent cu semănatul porumbului. Soia are o importanță sporită în industria alimentară deoarece conține peste 39% proteine și 17% ulei.

Fermierii cu terenuri mici preferă culturi precum varza kale, roșiile, afinul, menta sau cătina

Cultura de varză kale

Varza kale este o noutate pentru piața românească, atât pentru agricultori, cât și pentru consumatori. Este o cultura interesantă pentru că se poate începe de la terenuri de până în 1.000 de metri pătrați, oferind profit și pe suprafețe mici, după care se poate extinde pe suprafețe mai mari.

Cultura de roșii

Legumicultorii valorifică tot mai mult culturile de roșii. Aparent o cultura banală, roșiile au nevoie de multă atenție și de o bună stăpânire a tehnologiei de cultivare. De asemenea, trebuie avute în vedere ciclurile de producție și tendințele de pe piață.

Cultura de afin

Afinul câștigă tot mai mult teren în rândul alimentelor sănătoase. Din acest motiv, este o cultură ușor de valorificat. Mai mult decât atât, fructele rezistă foarte bine la recoltare și transport.

Cultura de mentă

Menta se poate găsi în mai mult de 25-30 de specii. Face parte din familia ierburilor aromatice, împreună cu plante precum cimbrul, cimbrișorul sau măghiranul. Pentru suprafețele mici, menta este o cultura ideală. Este extrem de solicitată de către baruri și restaurante. Se poate vinde acestora sau se poate comercializa pentru ceai. Dacă este folosită pentru ceai, se recomandă plantarea soiului românesc, deoarece este bogat în uleiuri volatile.

Cultura de cătină

Cătina este un aliment benefic pentru sănătate. Este la mare căutare grație proprietăților sale funcționale. Acest lucru poate garanta un profit crescut. Însă, este o cultura pretențioasă, iar fermierii care optează pentru ea trebuie să aibă mare grijă la tipul de sol și la afânarea acestuia.