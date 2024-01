Tom Cruise a semnat un acord cu Warner Bros, pentru a dezvolta şi produce filme originale şi francize

Tom Cruise a semnat cu Warner Bros. Discovery un nou contract de dezvoltare şi producţie de filme pentru cinematografe. Aceste filme vor fi un amestec de producţii originale şi de francize şi îl vor avea ca protagonist pe Cruise, a precizat compania într-un comunicat în care a prezentat acordul, informează Variety, anunță digifm.ro.

Ca parte a ceea ce este prezentat ca un nou „parteneriat strategic”, Cruise şi compania sa de producţie vor avea birouri pe terenul Warner Bros. Discovery din Burbank.

Este o lovitură pentru Michael De Luca şi Pam Abdy, care au preluat funcţia de copreşedinţi şi directori executivi ai Warner Bros. Motion Picture Group în 2022 şi care s-au străduit să revigoreze studioul, precum şi pentru David Zaslav, cel care i-a angajat.

Înţelegerea cu Cruise, care are proiecte la studiouri rivale precum Universal şi Paramount, nu este exclusivă şi nici nu este un pact tradiţional de first-look. Actorul poate face filme la alte companii, dar speranţa este că va fi capabil să genereze genul de blockbustere atractive la nivel global care ar putea genera continuări şi ar putea mări profitul Warner Bros.

Cruise a mai lucrat în trecut la Warner Bros., dar a trecut un deceniu de când a apărut în „Edge of Tomorrow” al studioului. De asemenea, a mai apărut în producţii Warner Bros. precum „Magnolia”, „Rock of Ages”, „Interview With the Vampire” şi „Eyes Wide Shut”, o filmare dificilă în care Cruise a renunţat la mai mult de un an din cariera sa pentru şansa de a fi regizat de Stanley Kubrick.

De asemenea, Warner Bros. i-a oferit lui Cruise rolul său de debutant în „Risky Business”, comedia sexuală pentru adolescenţi, în care starul a cântat memorabil în lenjerie intimă pe muzica lui Bob Seger.

„Suntem încântaţi să lucrăm cu Tom, o legendă absolută în industria cinematografică”, au declarat De Luca şi Abdy într-un comunicat.

„Viziunea noastră, încă din prima zi, a fost de a reconstrui acest studio emblematic la înălţimea zilelor sale de glorie şi, de fapt, când am stat prima dată de vorbă cu şeful Warner Bros. Discovery David Zaslav despre alăturarea la echipa Warner Bros. Discovery, el ne-a spus: „Suntem în misiune de a reface Warner Bros. cum a fost – avem cele mai bune resurse, cea mai bună proprietate intelectuală pentru poveşti şi cel mai mare talent din domeniu – şi trebuie să-l aducem pe Tom Cruise înapoi la Warner Bros!”.

Astăzi, acest lucru devine realitate şi suntem cu un pas mai aproape de a ne atinge ambiţia. Nu am putea fi mai încântaţi să-i urăm bun venit lui Tom înapoi la Warner Bros. şi abia aşteptăm să aducem mai mult din geniul său la viaţă pe ecran în anii următori”.

„Am un mare respect şi admiraţie pentru David, Pam, Mike şi întreaga echipă de la Warner Bros. Discovery şi pentru angajamentul lor faţă de filme, de cinefili şi de experienţa cinematografică”, a declarat Cruise. „Aştept cu nerăbdare să facem filme grozave împreună!”.

Printre filmele viitoare ale lui Cruise se numără şi cel de-al optulea episod al seriei „Mission: Imposibil” pentru Paramount, precum şi un film de acţiune Universal, realizat de regizorul Doug Liman pentru „Edge of Tomorrow”, în care actorul va deveni „primul civil care va face o ieşire în spaţiu” în afara Staţiei Spaţiale Internaţionale. Cel mai recent a apărut în „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One”, care a fost o dezamăgire în box office, precum şi în „Top Gun” din 2022: Maverick”, care a fost cel mai mare succes al carierei sale.

De Luca şi Abdy au condus anterior MGM, părăsind studioul după ce acesta a fost vândut către Amazon. La Warner Bros. au pregătit „Alto Knights”, un film despre mafie cu Robert De Niro, precum şi „Flowervale Street”, un thriller cu Anne Hathaway.