Timişoreanca Ramona Cobzac, singurul arbitru de box din România care poate oficia meciuri la profesionişti

O timişoreancă a devenit, în această săptămână, cel mai bine cotat arbitru român de box la nivel internaţional.

Deja deţinătoare a trei stele AIBA, Ramona Cobzac poate oficia, începând de anul viitor, şi în ringul profesioniştilor.

Ea a obţinut această calificare în urma prestaţiilor din Rusia, de la Sankt Petersburg, unde a oficiat la mondialul de tineret şi a fost supervizată de oficialii AIBA, forul care deţine federaţiile AOB, WSB şi APB.

„După ce am primit invitaţia pentru mondialul de tineret am fost întrebată dacă vreau să fiu examinată pentru trecerea la profesionişti la AIBA. Am fost de acord, îmi doream aşa ceva, iar de Moş Nicolae am primit răspunsul lor. Acum sunt singurul arbitru român cu toate aceste calificări, pot conduce meciuri la AOB (n.r. – amatorii AIBA), WSB (n.r. – echipe de profesionişti AIBA) şi APB (n.r. – profesioniştii AIBA). Sunt printre ultimii care au prins acest tip de examinare, ea se va schimba începând de anul viitor. La competiţia din Rusia au fost 30 de arbitri din toată lumea şi zece finale. Cei mai buni au fost repartizaţi în finale şi am primit şi eu una, pe cea de la categoria 52 de kilograme, dintre un cubanez şi un japonez, care a fost câştigată de asiatic. Mă gândeam că voi ajunge departe ca arbitru de box, pentru că mi-am văzut de treabă şi am văzut că cei de la AIBA mă plac. Boxul este un hobby şi mă bucur că am susţinere la locul de muncă. M-am angajat recent la o firmă de energie electrică şi sunt lăsată să plec în deplasări cu boxul, ceea ce contează enorm pentru mine, mai ales că vreau să trag tare pentru Olimpiada din 2020”, ne-a declarat Ramona Cobzac.

Preşedintele Asociaţiei Judeţene de Box Timiş, Ion Mihai, şi el arbitru, va da examen pentru trecerea la profesionişti în luna ianuarie, la Assisi, în Italia.