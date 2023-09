Timișeni depistați la volan sub influența băuturilor alcoolice.

La data de 23 septembrie a.c., în jurul orei 21:13, polițiștii orașului Jimbolia, au oprit pentru control pe strada Spre Nord, în localitatea Jimbolia, un autoturism condus de către un bărbat în vârstă de 50 de ani. În urma testării conducătorului auto, cu aparatul alcooltest, a rezultat faptul că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

La data de 24 septembrie a.c., în jurul orei 10:00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Timișoara, au oprit pentru control în localitatea Bucovăț, un autoturism condus de către un bărbat în vârstă de 56 de ani. În urma testării conducătorului auto, cu aparatul alcooltest, a rezultat faptul că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

La data de 25 septembrie a.c., în jurul orei 00:15, polițiștii lugojeni, au oprit pentru control pe strada 20 Decembrie 1989, din municipiul Lugoj, un autoturism condus de către un bărbat în vârstă de 49 de ani. În urma testării conducătorului auto, cu aparatul alcooltest, a rezultat faptul că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.