”Tăiați microfoanele, c-au venit facturile!” De ce vrea viceprimarul Ruben Lațcău să fie președinte de ședințe

Facturi duble sau chiar triple, asta au primit timișorenii în aceste zile, ca urmare a scumpirii gigacaloriei. În fața unui asemene fenomen care pune în alertă zeci de mii de familii, era de așteptat ca aleșii locali să se întrunească pentru a găsi soluții care să mai atenueze din acest șoc al noilor facturi. Nici poveste de așa ceva, pentru că altele par a fi prioritățile.

Ultima ședință a Consiliului Local Timișoara ne-a arătat cât de mânați sunt consilierii din partidul primarului pentru a tăia din fașă orice tentativă de dialog. Cele mai aprige discuții au fost pentru asigurarea președinției ședințelor de plen, unde grupul consilierilor USR a ținut morțiș să-l instaleze pe viceprimarul Ruben Lațcău, cu toate că respectiva poziție i-ar fi revenit Roxanei Iliescu de la Pro România, conform algoritmului stabilit inițial.

Nu asta este, însă, problema, ci lupta crâncenă pentru niște mize mici, lucruri mărunte, care nu le țin de cald timișorenilor. Viceprimarul PNL Cosmin Tabără, fostul președinte al ședințelor de plen, este stupefiat de ardoarea pe care au arătat-o cei din USR într-o chestiune care nu are legătură cu proiectele Timișoarei, aceea de a fi președinte de ședință:

”Nu contează cine este președinte, important este să fie echilibru și fiecare coleg să-și poată spune punctul de vedere. Eu asta îmi doresc, să avem discuții pe obiective, să vedem cum împărțim bugetul, cum putem să facem oamenilor viața mai bună, nu să ne luptăm pe lucruri mărunte, care țin doar de imagine.

Cei din USR trebuie să înțeleagă faptul că o administrație nu se poate conduce totalitar și e de indicat chiar să existe unanimitate, pentru că și acela care are doar cinci la sută din voturi reprezintă pe cineva. Or, abuzul de putere duce la învrăjbire, iar noi nu avem nevoie de așa ceva. Probabil că își doresc să poată gestiona cum vor bugetul și să taie microfoanele, atunci când cineva are o altă părere”.

Într-un final, Ruben Lațcău și-a văzut visul cu ochii și a devenit președinte de ședințe și șef peste microfoane pentru următoarele trei luni.