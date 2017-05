Speranțe pentru investițiile în sănătatea timișenilor

Ministrul sănătății, Florian Bodog, a fost prezent duminică la Timișoara, unde a vizitat mai multe obiective din domeniul medical. La finalul vizitei, ministrul a declarat:

„Am fost la Timișoara la invitația președintelui consiliului județean și am avut mai multe obiective. Am început cu viitorul institut oncologic, pentru că – așa cum știți – suntem acolo într-un blocaj în ceea ce privește procedura de achiziție pentru proiectare.

Se așteaptă rezoluția de la CNSC (Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor – n.r.), am discutat cu domnul președinte și cu toată comisia care se ocupă de această procedură de licitație și am stabilit un grafic foarte clar al măsurilor pe care urmează să le ia în viitorul foarte apropiat în așa fel încât să putem demara cât mai rapid construirea acestui centru de oncologie care – cred eu – este așteptat în special de toți pacienții oncologici.

Ministerul sănătății a alocat 10 milioane de lei pentru acest centru, eu sper să poată fi folosiți, pentru că ei au mai fost alocați și în anii anteriori, dar s-au împiedicat în tot felul de contestații și tot felul de proceduri.

Următorul obiectiv vizitat a fost noul spital de pediatrie, unde am discutat atât cu echipa managerială și cu domnul viceprimar, cât și cu echipa care se ocupă de managementul proiectului și mi-au fost prezentate o serie de modificări pe care ei doresc să le solicite pentru a îmbunătăți cheltuielile de mentenanță ale spitalului.

Modificările sunt logice, le-am spus să facă procedurile, ministerul sănătății are toată disponibilitatea pentru a asigura finalizarea acestui obiectiv. În acest an noi am alocat aici șapte milioane de lei, au existat și aici probleme cu insolvența firmei. Constructorul s-a angajat ca până în luna noiembrie să cheltuiască toți bani puși la dispoziție de minister.

Obiectivul final a fost Spitalul Județean. Am văzut cu domnul președinte aspectele bune și pe cele negative. Am văzut nevoia de echipamente și am vizitat, în final, Centrul pentru mari arși, pentru care ministerul va pune la dispoziție echipamentele necesare printr-un program al Băncii Mondiale.

Tot printr-un program al aceleiași bănci se va realiza și unitatea de primire a urgențelor. Consiliul județean pregătește hotărârile pentru a pune la dispoziția ministerului terenurile pentru UPU și, în același timp, știu că sunteți și beneficiarii unei bănci de țesuturi și organe, aprobată de guvern în acest an. Și acest proiect a fost dus de pe un an pe altul, eu l-am prins și ca secretar de stat, dar nu s-a finalizat. Avem toată determinarea să finalizăm aceste investiții”.

Pentru Centrul de mari arși, Ministerul Sănătății va demara achiziția echipamentelor care vor fi instalate în sălile reabilitate de consiliul județean. În paralel, a demarat procedura de achiziție a studiului de fezabilitate pentru UPU, care se va afla pe terenul dintre Clinicile de ortopedie și Casa Austria, unde se află acum o parcare.

Președintele CJT, Călin Dobra, a promis că va face toate eforturile pentru ca aceste proiecte derulate prin Banca Mondială să fie cuplate cu cel pentru noua maternitate din Timișoara, care va fi depus pe fonduri de cooperare transfrontalieră România – Ungaria. Este posibil ca noile construcții de lângă Spitalul Județean să demareze până la sfârșitul acestui an.