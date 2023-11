Spectacol rock de zile mari la Timişoara: Phoenix, Cargo, Implant pentru Refuz și Mircea Baniciu

Flight Festival propune timișorenilor un final de an excepțional. În săptămâna închiderii simbolice a programului Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în 2023, facem o călătorie prin istoria muzicii rock timișorene și celebrăm lupta pentru libertate, cu un concert de zile mari!

„Rock for Life” este un eveniment unic, cu trupe legendare care au scris istorie în muzica românească.

Patru mari nume ale scenei rock timișorene – PHOENIX, CARGO, IMPLANT PENTRU REFUZ și MIRCEA BANICIU -, vor cânta într-o singură seară, joi, 7 decembrie 2023, de la ora 19, în parcarea VIP (UBC3) la Iulius Town Timişoara, într-un concert cu scop umanitar.

”Pe lângă valoarea simbolică, muzicală și emoțională, concertul <Rock for life> are, așa cum sugereză și numele, un scop umanitar deosebit: ajutarea pacienților de la Spitalul Clinic Județean de Urgență <Pius Brînzeu> Timișoara, în această perioadă grea, în care finanțarea spitalelor este insuficientă. Vă invităm să ne fiți alături și să sprijiniți, cu ocazia acestui eveniment deosebit, prin Asociația pentru ATI <Aurel Mogoșeanu> Timșoara, pacienții spitalului județean. Generozitatea dumneavostră va împlini întocmai sensul numelui acestui concert contribuind, în modul cel mai direct, la salvarea vieților semenilor noștri!”, transmite prof. univ.dr. Dorel Săndesc, directorul Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara și președintele Asociației pentru ATI „Aurel Mogoșeanu”.

Foarte apreciat și cunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul muzicii rock și folk, MIRCEA BANICIU, va deschide seara împreună cu band-ul său, cu piesele sale binecunoscute și îndrăgite de toate generațiile de spectatori.

Pe scena vor urca apoi cei de la IMPLANT PENTRU REFUZ, o trupă cu un sound fresh și versuri atent conectate la realitate, care a cucerit publicul de-a lungul celor peste 28 de ani de existență, cu o muzică deopotrivă sensibilă și plină de energie.

Piese precum „Ploaia”, „Nu mai am tigări”, „Dacă ploaia s-ar opri”, „Anarhia”, „Balada unui greier mic”, care au devenit adevărate hituri ale muzicii rock românești, vor fi cântate atât pe scenă, cât și din public, pe tot parcursul concertului celor de la CARGO.

Se întoc acasă, în orașul care i-a creat și le-a dat nume, cei din legendara trupă PHOENIX, cea care a aniversat anul trecut 60 de ani de existență, pentru ca seara să se încheie apoteotic, cu o punte peste timp.

Și pentru că sloganul acestui an, în care Timișoara a fost Capitală Europeană a Culturii a fost ”Shine your light – Light up your city! / Luminează orașul prin tine!” nu putea lipsi din program nici un fabulous show de drone, intitulat ”Ligth up the sky!”, care va lumina cerul și va încânta spectatorii.

”250 de astfel de aparate luminoase vor anima cerul, într-un show captivant și impresionant. Acestea vor zbura simultan și vor fi programate să execute mișcări coregrafice și imagini reprezentative pentru Timișoara și anul Capitalei Culturale Europene.”, precizează Vlad Gârboni, co-fondator al Fundației Flight Festival.

Spectatorii sunt încurajați să facă donații, însă intrarea este liberă.