SMTT-ul condus de Ruben Lațcău îi lasă pe locuitorii din Ghiroda și Giarmata fără mai multe curse de transport public

Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, a cărei președinte este Ruben Lațcău, viceprimar al Timișoarei, a transmis primăriilor din cele două comune periurbane că reduce numărul de curse.

Anunțul a fost făcut vinerea trecută, cu intrare în vigoare de luni, 22 ianuarie 2024, așa că pentru mulți locuitori surpriza este foarte neplăcută.

“Un abuz al administrației Fritz”

Primul care a reacționat a fost primarul din Ghiroda, Ionuț Stănușoiu, după SMTT a anunțat că modifică graficele de circulație de pe liniile M11, M29 și M30.

„Măsura este luată în mod abuziv de reprezentanții A.D.I. SMTT. Nu s-a realizat consultarea cetățenilor din cadrul U.A.T. Ghiroda.

Nu s-a solicitat autorităților -executivă (Primărie) și deliberativă (Consiliul Local al U.A.T. Ghiroda) – niciun punct de vedere cu privire la reducerea programului de transport, știind faptul că Legea specială 92/1997 instituie dreptul de stabilire și aprobare a programului de transport pe teritoriul U.A.T. Ghiroda și că este atributul exclusiv al Consiliului Local Ghiroda.

Măsura luată discreționar împotriva locuitorilor comunei Ghiroda nu a făcut obiectul modificării în procedură legală a contractului de servicii publice a cărui semnatar este și U.A.T. Ghiroda, nefiind trecută și discutată pe ordinea de zi a Consiliului director al A.D.I. SMTT, în ultima perioadă de timp”, a anunțat primarul de Ghiroda, Ionuț Stănușoiu.

Potrivit acestuia, „reprezentanții A.D.I. SMTT încalcă în mod flagrant articolele din contractul de servicii publice prin care se stabilește în ce condiții, respectiv în ce perioadă un operator de transport public (în cazul de față S.T.P.T.) poate renunța la efectuarea unor reduceri de curse”.

Decizia luată de conducerea SMTT afectează și alte comune vecine Timișoarei. Astfel, și Primăria Giarmata a primit o înștiințare despre reducerea numărului de curse între comună și oraș.

Mai mult, tot primarul de Ghiroda mai spune că reducerea numărului de curse nu a fost pe ordinea de zi a ultimei ședințe a Consiliului Director al ADI SMTT și că, de fapt, nu se știe cum și când a fost luată această decizie.

El consideră că este un abuz din partea administrației Fritz și a conducerii SMTT, în frunte cu viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău.

“„‼Vineri – 19 ianuarie 2024, printr-o adresă neașteptată, SMTT a informat Primăria Ghiroda că începând de luni, 22.01.2024, se modifică în mod unilateral programul de transport, implicit graficele de circulație aferente liniilor M11, M29 și M30 pentru U.A.T. Ghiroda, prin TĂIEREA unor curse după cum urmează:

❌M11 – 5 curse

❌M29 – 3 curse

❌M30 – 4 curse

Măsura este luată în mod abuziv de către reprezentanții A.D.I. SMTT fără a se ține cont de următoarele:

1. Nu s-a realizat consultarea cetățenilor din cadrul U.A.T. Ghiroda.

2. Nu s-a solicitat autorităților -executivă (Primărie) și deliberativă (Consiliul Local al U.A.T. Ghiroda)- niciun punct de vedere cu privire la reducerea programului de transport, știind faptul că legea specială 92/1997 instituie dreptul de stabilire și aprobare a programului de transport pe teritoriul U.A.T. Ghiroda și că este atributul exclusiv al Consiliului Local Ghiroda.

3. Autoritățile executive și deliberative ale U.A.T. Ghiroda nu au împuternicit și nu au dat delegație niciunui reprezentant să voteze în numele și pe seama sa, în organele colegiale de conducere ale A.D.I. SMTT.

4. Măsura luată discreționar împotriva locuitorilor comunei Ghiroda nu a făcut obiectul modificării în procedură legală a contractului de servicii publice a cărui semnatar este și U.A.T. Ghiroda, nefiind trecută și discutată pe ordinea de zi a Consiliului director al A.D.I. SMTT, în ultima perioadă de timp.

5. Prin măsura luată, reprezentanții A.D.I. SMTT încalcă în mod flagrant articolele din contractul de servicii publice prin care se stabilește în ce condiții, respectiv în ce perioadă un operator de transport public (în cazul de față S.T.P.T.) poate RENUNȚA la efectuarea unor reduceri de curse. Principiul de bază constă în continuitatea obligației de serviciu de transport public pentru locuitorii comunei Ghiroda.

6. În concluzie, măsura luată de către reprezentanții A.D.I. SMTT este una abuzivă și unilaterală fără a avea mandatul din partea U.A.T. Ghiroda, discreționară, nejustificată, cu nerespectarea clauzelor contractului de servicii publice a cărui parte semnatară suntem, fără a se ține cont de opinia locuitorilor comunei Ghiroda.

În aceeași situație se află și alte comune periurbane din ZONA METROPOLITANĂ a Timișoarei. Reprezentantul U.A.T. Ghiroda în Consiliul director al A.D.I. SMTT ne-a informat despre faptul că la ultima ședință a acestuia, o asemenea măsură de reducere a curselor nu a fost pe ordinea de zi.

Nu cunoaștem când au fost aprobate aceste măsuri de reducere a curselor fără o consultare în prealabil a U.A.T. Ghiroda, comunicându-se printr-o adresă în data de 19 ianuarie 2024. Prin urmare, ne-a fost luată posibilitatea de a contesta această decizie și de a informa cetățenii din timp asupra modificărilor efectuate.

CONDUCEREA A.D.I. SMTT atribuie insuficiența de resurse umane și financiare ca motiv pentru dificultățile întâmpinate și se ascunde după anumite prevederi din Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023, care blochează și instituie anumite restricții pentru a-și masca, din nou, incapacitatea de a gestiona serviciul de transport public METROPOLITAN (în Timișoara și în comunele periurbane), fără a ține cont de mandatul pe care U.A.T. GHIRODA l-a acordat acestei asociații de dezvoltare intercomunitară, SMTT, respectiv de a asigura continuitatea serviciului de transport public pentru locuitorii comunei Ghiroda.

Actuala conducere a operatorului de transport rutier S.T.P.Timișoara încearcă să își mascheze incompetența prin propunerea de măsuri, menite să facă transportul public METROPOLITAN (din Timișoara și din periurban) neatractiv pentru cei care și-ar dori să folosească acest mijloc de transport, dar în mod special pentru cei care depind de el și sunt direct afectați.

Iată că timp de 4 ani, administrația publică a Timișoarei, prin reprezentanții ei, A.D.I. SMTT și operatorul de transport rutier S.T.P.Timișoara a cărui acționar unic este, ne-a demonstrat ceea ce am susținut în intervențiile noastre în urmă cu ceva timp, cu privire la distrugerea sistemului de transport public metropolitan.

Prin intermediul unei campanii intense de promovare în media, aceștia au încercat să transmită că au desființat posturi la S.T.P.Timișoara.

Este remarcabil cât de incompetent poți să fii pentru a susține o astfel de afirmație, având în vedere că anulează curse pe motiv că nu există personal disponibil pentru a le deservi. Motivația declarată este că angajații, șoferii STPT, ar ajunge cu orele suplimentare realizate la 80% din salariul domnului Director General Cocheci Constantin, când de fapt salariul negociat se supune acestei cerințe iar câștigul salarial al șoferului cu orele suplimentare prestate de către aceștia depășește cu mult cel al directorului. Șoferul este plătit la numărul de ore prestate.

Suntem curioși să vedem câțiva fluturași de salarii ai șoferilor care se bucură de un salariu aproape egal cu cel al domnului Director Cocheci, grație orelor suplimentare efectuate.

Așadar, postarea aceasta se adresează și șoferilor de la STPT, pentru că prin tot ceea ce s-a promovat în spațiul public în ultimele săptămâni, se înțelege că un șofer de la STPT are un salariu cu 20% mai mic decât directorul STPT. NE ÎNTREBĂM dacă aceasta este cu adevărat realitatea.

Ca și până acum, vom lua toate măsurile legale care se impun privind deciziile care au fost adoptate pâna în prezent și vom continua să acționăm în interesul cetățenilor din Ghiroda și Giarmata Vii.

Mâine va avea loc o conferință de presă pe care o vom anunța ulterior, în care vom aborda în detaliu aspectele semnificative ale situației actuale.

Vom furniza clarificări privind deciziile SMTT și implicațiile acestora asupra comunității noastre. Transparența și dialogul deschis sunt esențiale în gestionarea unei astfel de situații, iar noi suntem dedicați să asigurăm că interesele și drepturile cetățenilor noștri sunt protejate”, a transmis vineri, primarul de Ghiroda, Ionuț Stănușoiu.

Lațcău dă vina pe guvern

Luni, 22 ianuarie 2024, viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, președinte al SMTT, a ținut să contrazic realitate, printr-o declarație în care aruncă vina asupra guvernului și a “ordonanței austerității”.

El a motivat că măsura e generată de faptul că la anumite ore ar fi prea puțini călători și nu are rost să lase în continuare autobuzele ori troleibuzele să circule. Însă legislația și normativele privind transportul public de călători îl contrazic: cursele regulate trebuie onorate conform graficului inițial stabilit, indiferent de numărul de pasageri, care fluctuează de la o oră la alta sau de la o zi la alta.

Lațcău a găsit și vinovații de serviciu: Guvernul României și Consiliul Județean Timiș. El susține că din cauza ordonanței austerității nu mai pot fi plătite ore suplimentare șoferilor de la 1 ianuarie decât în limita unui plafon, dar și că ar fi fost desființate multe linii în judet de către CJT.

„Optimizările nu elimină nicio rută în acest moment, nu fac nicio comasare de rută în acest moment. Au ca și rol doar să facă optimizări pe transport seara.

De exemplu, au fost rute de transport la nivel de județ, unde după ora 8-9, unde mai erau 1-2 calatori care erau transportați pe 3-4 rute dus-întors, și atunci aceste optimizări au fost făcute în așa fel încât după ora 22.00 a fost făcută o reducere pe transport, atât în județ, cât și în Timișoara.

De asemenea, un alt motiv, și o altă problemă mare pe care o avem și care generează probleme pentru transportul public în Timișoara și în periurban, este faptul că în ultimii 4 ani la nivel de județ au fost desființate mare parte din rutele de transport. Vorbim de un număr de 63 de linii care au fost desființate, dintr-un total de 85.

Practic peste 2 treimi, trei sferturi din liniile de transport la nivel de județ au fost desființate în ultimii ani, iar toate aceste comune, toți acești primari au venit la Primăria Timisoara și la SMTT și la STPT pentru a beneficia de transport public”, a declarat viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a reacționat la declarațiile lui Lațcău, atenționând că reducerea numărului de curse în ceea ce privește Ghiroda este o chestiune politică, întrucât administrația Fritz nu a modificat, ca exemplu, cursele cele mai lungi, spre Foeni, comună cu primar din partea USR.

”Nu sunt o noutate dificultățile financiare prin care trece STPT. Datoriile au crescut din 2020 până în prezent de 3 ori, asta arată clar calitatea defectuoasă a managementului impus de administrația USR la o societate.

S-a ajuns la o pierdere de peste 10 milioane de lei, la finele anului 2022, s-a ajuns în 2022 la sub 150 de mijloace de transport funcționale și pe traseu, incluzând acele tramvaie și autobuze noi achiziționate.

Numărul de șoferi a scaăzut în această perioadă, deci managementul societății nu a făcut eforturi să găsească profesioniști pe care să îi angajeze și să opereze toate aceste curse aflate în jurisdicția STPT, iar toată această activitate deficitară de la nivelul STPT se răsfrânge asupra cetățenilor întregii zone metroplitane.

(…) Eu cred că această reducere a numărului de curse la Ghiroda se datoreaza culorii politice, pentru că nu a tăiat de la Foeni, a tăiat de pe cea mai mică distanță pe care o ai într-o cursă a STPT și cred că un alt motiv este îndrăzneala primarului de Ghiroda de a acționa în instanță pe viceprimarul Lațcău și SMTT”, a declarat Alin Nica, președintele CJ Timiș.

“Optimizările” sunt în realitate reduceri de curse

Consilierul local Roxana Iliescu a explicat că, de fapt, în spatele exprimărilor lui Lațcău, privind oprimizarea transportului, se ascund realități evidente: scăderea numărului de curse dar și un management defectuos, la nivel de județ dar și la nivelul orașului Timișoara.

“Referitor la așa zisele “optimizări” efectuate de SMTT si STPT anunțate astăzi de viceprimarul Latcau , timișorenii ar trebui sa știe că in fapt, au redus numărul de curse pe diferite linii de transport public in comun.

Așadar, “optimizarea” se traduce in reducerea rutelor pe diferite linii de tramvaie, autobuze si troleibuze, adică timpi si mai mari de așteptare pentru timișorenii care circulă cu transportul public in comun.

Totodată, declarația vicelui conform căruia se reduc cursele pe anumite linii seara, dupa ora 22:00, este neadevărată!

Conform documentului nr. 1056/17.01.2024 emis de STPT, reducerile de curse atat la tramvaie cat si la autobuze si troleibuze vizează atât schimbul I cat si schimbul II ale acestora. Cu aproximație, schimbul I la toate unitatile de transport public in comun incepe de la ora 04:15 dimineața, iar schimbul II, incepe in jur de ora 14:00 si se finalizează in jur de ora 24:00.

Este fix ce lipsea in condițiile in care atat flota de tramvaie noi cat si cea de autobuze de ultima generatie zac in depou si pe caldarâm, la STPT in curte.

Astazi: din cele 23 de tramvaie Bozankaya, doar 11 sunt pe traseu si din cele 44 de autobuze electrice Karsan, doar 10 circula.

Public mai jos documentul emis de STPT pentru a vă putea informa în mod corect ce linii sunt afectate de așa zisa optimizare a băieților deștepți de la STPT și SMTT”, a postat, luni, 22 ianurie, pe Facebook, consilierul local Roxana Iliescu.

Rămâne de văzut cum vor gestiona această criză cei din conducerea Societății Metropolitane de Transport Timișoara, ținând cont că oamenii din diverse comune au început deja să se revolte și să își manifeste dezaprobarea în fața primarilor dar și pe rețelele de socializare.