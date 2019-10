Sentință definitivă în cazul impostorului angajat de Primăria Timișoara

Nicolae Robu refuză să comunice cum anume va răspunde șefa Serviciului Resurse Umane, Rodica Aurelian, cea care își “asumase” corectitudinea instalării rezidentului arab la radiologie pe postul de medic școlar, și cum va fi recuperat prejudiciul de 127.000 de lei adus bugetului public prin plata ilegală a salariului acestuia.

În urmă cu o săptămână, în 24 septembrie, Primăria Municipiului Timișoara a mai pierdut definitiv un proces în fața Camerei de Conturi Timiș, eșecurile juriștilor municipalității în disputele judiciare cu instituția de audit financiar fiind deja fără număr. Nu este neapărat vina consilierilor juridici ai primăriei, fiindcă ei nu pot face din rahat bici, nu pot cosmetiza ilegalitățile și abuzurile colegilor lor din celelalte departamente, care se relevă în toată splendoarea lor în fața instanței de judecată.

Dacă în articolul publicat în 26 august și intitulat “Dezvăluirile <<Renașterii bănățene>>, confirmate de Tribunalul Timiș: un rezident arab la radiologie-imagistică a fost angajat ilegal de Primăria Timișoara ca medic școlar!” v-am prezentat verdictul instanței de fond în procesul intentat de Primăria Timișoara Camerei de Conturi Timiș (CCT), solicitarea municipalității de anulare a unor puncte din raportul de audit întocmit de inspectorii CCT fiind respinsă de Tribunalul Timiș, acum vă informăm că, săptămâna trecută, Curtea de Apel Timișoara a constatat că recursul declarat de Primăria Timișoara este nul. Hotărârea nr. 1086/2019 a curții este definitivă.

Ca atare, tot ceea ce am scris în ultimii trei ani despre angajarea ilegală a rezidentului arab Kareem Abdul Abid Atya pe postul de medic școlar de către Primăria Municipiului Timișoara, fără să aibă rezidențiatul în medicina de familie, a fost validat de instanța de judecată. După mediatizarea acestui caz de impostură în paginile ziarului nostru, Camera de Conturi Timiș s-a autosesizat și, în timpul misiunii de audit financiar din anul 2017, auditorii au verificat acest aspect, constatările acestora confirmând cele scrise de noi. Primarul Nicolae Robu a decis să meargă până în pânzele albe pe mâna șefei Serviciului Resurse Umane, Rodica Aurelian, și i-a atacat, la acel moment, în plină conferință de presă, pe auditorii Camerei de Conturi Timiș, atac coroborat cu acțiunea în justiție, încheiată lamentabil pentru edilul-șef săptămâna trecută.

Întrebări pe adresa primarului

Procesul s-a încheiat, primăria a pierdut, mai rămâne un aspect de lămurit: cine răspunde pentru ilegalitățile comise în acest caz și cum va fi recuperat prejudiciul creat prin plata din bugetul orașului a salariilor unui impostor? Am încercat să aflăm răspunsul la aceste întrebări și l-am contactat pe cel mai îndreptățit să ne lămurească, primarul Nicolae Robu, căruia i-am trimis următorul mesaj, prin SMS și pe Whatsapp: “Primăria Municipiului Timișoara a pierdut definitiv, în 24 septembrie, procesul intentat Curții de Conturi a României și Camerei de Conturi Timiș având ca obiect anularea unor puncte din Raportul de control din iulie 2017 al Camerei de Conturi Timiș (printre care și constatarea auditorilor că medicul Kareem Abdul Abid Atya a fost angajat ilegal, în februarie 2016, de PMT). Dumneavoastră ați declarat public, în conferințe de presă, că șefa Serviciului Resurse Umane din cadrul PMT, doamna Rodica Aurelian, își asumă faptul că angajarea doctorului Abid Atya a respectat legislația, dar decizia definitivă a instanței de judecată demonstrează contrariul. În aceste condiții, aș dori să vă întreb următoarele: cum se traduce asumarea de către doamna Rodica Aurelian a angajării medicului respectiv, cum va răspunde doamna Aurelian pentru ilegalitatea comisă în cadrul procedurii de angajare și cum va fi acoperit prejudiciul de 127.000 de lei constatat de auditorii Camerei de Conturi Timiș (veniturile totale brute de natură salarială plătite din bugetul public în perioada ianuarie 2018 – iunie 2019 unui medic care nu avea drept de liberă practică)?”.

Logoreea s-a transformat în muțenie

Care credeți că a fost răspunsul celui mai corect, celui mai cinstit cetățean al Rom…, pardon, al planetei? Exact: NICIUNUL! Virulența cu care-i ataca, în iulie 2017, pe auditorii Camerei de Conturi Timiș s-a transformat acum în muțenie absolută în fața întrebărilor adresate de ziarul nostru.

Primarul Nicolae Robu nu vrea să ne spună cum se traduce “asumarea” de către Rodica Aurelian a angajării impostorului arab și cine plătește prejudiciul

Tăcerea asurzitoare a primarului Nicolae Robu – altfel un personaj logoreic și one man show – are o singură explicație: domnul primar nu poate să-i ceară demisia Rodicăi Aurelian (o consecință logică a celor întâmplate în cazul Abid Atya), în condițiile în care aceasta a supervizat toate concursurile de angajare din instituția de pe bd. C.D. Loga nr. 1 și probabil îi are la mână pe o grămadă de șefi și șefuleți.

Apel de formă către procurori

Și încă un detaliu care ar fi păcat să treacă neobservat: în aceeași conferință de presă din iulie 2017, în care-i făcea cu ou și cu oțet pe auditorii Camerei de Conturi Timiș, primarul Nicolae Robu anunța, teatral, că pune la dispoziția procurorilor, dacă i se solicită, toate documentele din dosarul de concurs al medicului arab Kareem Abdul Abid Atya, precizând că doar parchetul are dreptul să facă anchetă, nu alte instituții. Nu Camera de Conturi Timiș și cu atât mai puțin presa. Adică ziarul nostru, cel care a prezentat în premieră respectivul caz de impostură. Știa dom’ primar ce știa când striga sus și tare “Să vină procurorii!”… Bănuia că aceștia nu vor veni decât cel mult într-o vizită de curtoazie, protocolară, nu ca să facă anchete.

Nici o soluție într-un dosar deschis acum trei ani

Nu vrem să generalizăm, or fi și procurori care-și fac meseria onest, dar sunt și o grămadă cărora zicala “Timpul trece, leafa merge” li se potrivește la fix. Înainte ca “Renașterea bănățeană” să demareze seria de articole de investigație pe subiectul angajării ilegale a doctorului arab, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a deschis un dosar penal, în toamna anului 2016, având ca obiect săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii (art. 348 Cod penal), dosar deschis în urma depunerii la unitatea de parchet respectivă a unui denunț penal de către un cetățean din Timișoara, în denunț fiind nominalizat chiar medicul Kareem Abdul Abid Atya ca fiind cel care exercita fără drept profesia de medic școlar în cabinetul din incinta Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș”, după ce “câștigase” concursul organizat de primărie.

Din momentul deschiderii dosarului și până la această oră, adică după trei ani bătuți pe muchie, procurorul de caz nu a reușit să dea vreo soluție! Mai mult decât atât, “la acest moment procesual nu există suspiciunea rezonabilă că o anumită persoană a săvârșit respectiva faptă”, am citat din răspunsul primit, în 18 septembrie 2019, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara (PJT), răspuns semnat și asumat de prim-procurorul Irina Claudia Chivu. Este același prim-procuror care a primit recent vizita Inspecției Judiciare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, în urma unei sesizări în care se reclama faptul că, într-un dosar de ucidere din culpă deschis în toamna lui… 2016, procurorul de caz și polițiștii n-au făcut absolut nimic, așteptând prescrierea faptelor (vezi articolul “Un timișorean a murit cu zile într-un azil de bătrâni, iar procurorii n-au găsit nici după trei ani vinovatul”, publicat în ediția din 17 septembrie 2019 a “Renașterii bănățene”). După ce au verificat aspectele prezentate în sesizare, cei de la Inspecția Judiciară i-au trasat sarcină prim-procurorului PJT ca în termen de două săptămâni procurorul de caz să dea soluția în dosarul de ucidere din culpă, iar polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale s-au activat instantaneu, după trei ani de somn cu sforăituri (vezi articolul “Cine ar fi crezut?! Câțiva polițiști timișoreni se iau la întrecere cu cel mai rapid șoricel din Mexic”, publicat în ediția din 27 septembrie 2019 a “Renașterii bănățene”).

Două instanțe au developat ilegalitățile, parchetul local așteaptă trecerea timpului

La modul în care se desfășoară “cercetările” în dosarul penal deschis în urma denunțului ce-l viza pe doctorul arab, doar o nouă intervenție a Inspecției Judiciare ar putea să pună lucrurile în mișcare. Asta pentru că răspunsul semnat de prim-procurorul Chivu în 18 septembrie 2019 și trimis pe mail ziarului nostru este identic cu cel semnat de același prim-procuror cu exact șapte luni în urmă, în 18 februarie 2019, de parcă timpul ar fi stat în loc și nu s-ar fi întâmplat nimic în toată această perioadă. Dar ceva – și încă ceva important – se întâmplase: în exact același interval în care timpul a stat în loc în dosarul penal, două instanțe de judecată specializate în contencios-administrativ au decis că angajarea doctorului Kareem Abdul Abid Atya a fost ilegală! Adică judecătorii au stabilit în mod clar și definitiv, în mai puțin de opt luni, că angajarea medicului arab s-a făcut cu încălcarea legislației, respectivul neavând drept de liberă practică în absența rezidențiatului în medicină de familie, în timp ce procurorul de caz n-a reușit în trei ani să se decidă dacă doctorul arab exercita sau nu profesia de medic școlar fără drept! Trei ani! Peste o mie de zile!

La fel ca și în dosarul de ucidere din culpă, și în acest caz se vede cu ochiul liber că Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a adoptat tactica temporizării. Probele sunt zdrobitoare – doctorul Kareem Abdul Abid Atya a menționat în mod fals în polițele de asigurare de malpraxis încheiate până în martie 2019 că este medic specialist în medicină de familie, deși el era doar rezident în radiologie-imagistică medicală! -, un student în anul III la Facultatea de Drept n-ar avea nici un dubiu cu privire la soluția din acest dosar, dar Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara joacă la trecerea timpului. Asta pentru că în situația în care procurorul de caz ar ajunge la concluzia că susținerile din denunț sunt veridice și că rezidentul arab a exercitat, timp de trei ani, profesia de medic școlar fără drept, atunci, în mod obligatoriu, ancheta penală ar trebui să o vizeze și pe șefa Serviciului Resurse Umane, Rodica Aurelian, cea care și-a asumat – cum susținea cu atâta patos primarul Nicolae Robu – angajarea lui Abid Atya! Iar cum procurorii timișoreni n-au îndrăznit până acum să deranjeze mafia angajărilor din primărie, disjungerea urmăririi penale în cazul medicului arab ar putea crea un precedent periculos, așa că mai bine stau cu toții pe burtă până se prescriu faptele…