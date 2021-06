Se întâmplă în Timișoara! Și cu abonament plătit, și fără loc de parcare, și sancţionată! Judecătoria a anulat procesul-verbal de amendă

La jumătatea lunii martie 2021, în articolul „Se întâmplă în Timișoara! Și cu abonament plătit, și fără loc de parcare, și amendați„, am prezentat povestea unei timişorence care a trecut printr-o situaţie absurdă şi pe care o republicăm scrisă chiar de ea:

„Bună ziua, doresc să vă fac cunoscută o situație atât de absurdă că greu îmi vine să cred că este reală și mi s-a întâmplat chiar mie! În baza unui abonament de parcare de locatar, afișat în parbrizul autoturismului, am parcat pe strada Regimentul 5 Vânători, care face parte din zona R2 potrivit Regulamentului ADP. Nu am circulat cu mașina și mare mi-a fost mirarea când am găsit două amenzi pe parbriz în 17 și 18 februarie. Convinsă ca e o greșeală, merg la Poliția locală și aflu că trebuie sa plătesc amenda deoarece a fost mutat semnul din mijlocul străzii, unde era, la colț. Oare nu era logic să îmi lase agentul o avertizare pe parbriz și nu direct amendă?

La poliție mi s-a spus că: nu vând ei abonamentele; nu pun ei semnele de circulație. Nu am mai fost la ADP că mi-ar fi spus că nu dau ei amenzile. La Primărie mi s-a spus că eu nu fac deosebire între Primărie și Consiliul local, care este cel care decide schimbarea semnelor de circulație. Aici m-au prins. Nu am avut lecția făcută.

Totuși, unde să mă duc (în afară de Judecătorie – unde se contestă procesul verbal) să sesizez situația, cu speranța că cineva va întocmi/corecta o procedură pentru cazul când o regulă se schimbă în timpul jocului? În zona R2 erau trei străzi: Gh. Dima, unde partea cu Parcul Botanic e rezervată pentru Clinicile Noi (și de unde mi-a fost ridicată mașina tot așa, când au pus semnul după ce era mașina parcată acolo), iar pe partea cealaltă nu am văzut NICIODATĂ vreun loc liber; Regimentul 5 Vânători, care nu mai e; str. Oituz – singura pe care mai găsesc la anumite ore loc.

Nu trebuie să vă fac eu cunoscut că în Timișoara e o problemă cu parcările. Eu întreb ce risc există să pună cineva un semn și pe Oituz (că e rezervat pentru Facultatea de arte, de exemplu – nu că aș vrea să dau idei) și să aflu că bugetul are nevoie iar de banii mei”, ne-a scris cititoarea noastră.

Astăzi, la aproape trei luni de la acea întâmplare, cititoarea noastră a revenit, cu următorul mesaj: „Bună ziua, revin și va aduc la cunoștință cu mare bucurie ca judecătoria a anulat procesul verbal de amendă, asta dacă poliția nu atacă hotărârea la instanta superioară. Eu rămân cu nervii și cu timpul pierdut, pentru care nu pot prezenta documente ca să fiu despagubită!”

Câtă dreptate are timişoreanca…

Într-adevăr, sistemul TimPark de abonamente pentru locatari nu oferă nici o garanție că respectivele persoane vor avea unde să-și lase mașinile în apropierea domiciliului. Practic, se încasează niște bani pentru onoarea de a utiliza (sau nu) o porțiune de asfalt, nici aceea de cea mai bună calitate.