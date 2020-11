Schimbare de antrenor la Politehnica Timișoara

Divizionara secundă Politehnica Timişoara a întrerupt astăzi de comun acord colaborarea cu antrenorul principal Octavian Benga, numindu-l în locul acestuia pe Dan Alexa, care de la începutul sezonului a activat în funcţia de manager general al grupării alb-violete.

„Am avut o dorinţă de a rămâne, dar nu în condiţiile care mi s-au propus. Am considerat că este mai bine pentru toată lumea să reziliem de comun acord. Politehnica o să continue şi fără mine… Vreau să le mulţumesc în primul rând jucătorilor, pentru că am reuşit, şi asta este cea mai mare realizare a mea la club, să formez un grup. Este dificil să formezi un grup aşa unit, cu jucători, unii cu o vârstă mai înaintată, alţii foarte tineri. Cred că am făcut o îmbinare foarte bună şi am creat o atmosferă propice performanţei. Pe viitor se poate construi în continuare. Politehnica Timişoara poate să rămână acolo în faţă, să intre în play-off şi să atace promovarea! Îi urez mult succes noului antrenor. Cu siguranţă va fi o presiune mai mare pe noul antrenor. Îi doresc să facă mai multe decât am realizat eu”, a declarat Octavian Benga.

„Îi mulţumim lui Tavi pentru întreaga muncă depusă în perioada petrecută la clubul nostru”, se arată într-un mesaj al formației de pe Bega.

Patru jucători pozitivi

În altă ordine de idei, Politehnica Timişoara a anunţat că patru jucători au fost testaţi pozitiv la COVID-19.

”În urma testării pentru depistarea noului coronavirus, efectuată de echipa noastră în prima zi a săptămânii, patru jucători au fost depistaţi pozitiv. Aceştia au intrat în carantină conform protocolului”, transmite gruparea alb-violetă.

Singurul component al Politehnicii care se afla în izolare la sfârşitul săptămânii trecute a reintrat în programul obişnuit al echipei.

Politehnica Timişoara, care nu este la primele sale cazuri de infectare cu COVID-19 din acest sezon, va sta în etapa a 12-a a Ligii a II-a, programată în weekend.

