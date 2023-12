Români cu poftă de gol la final de an

Fotbaliştii români Dennis Man (foto) şi Ionuţ Nedelcearu au marcat pentru echipele lor din liga secundă din Italia – Serie B, relatează Agerpres. Man a reuşit un gol şi o pasă de gol pentru Parma, victorioasă cu 2-0 cu Brescia, în deplasare.

Internaţionalul român a furnizat pasa decisivă pentru Adrian Bernabe (18), care a deschis scorul, iar câteva minute mai târziu a parafat victoria liderului (24).

Man are opt goluri în 15 partide în acest sezon, fiind pe locul al treilea în clasamentul golgheterilor, după Daniele Casiraghi (FC Sudtirol), autor a 11 goluri, şi Massimo Coda (US Cremonese), cu nouă reușite. Dennis Man a jucat 69 de minute la Parma, la fel ca Valentin Mihăilă, care a primit un cartonaş galben în minutul 67.

Într-un alt meci, Palermo a trecut de Cremonese cu 3-2, primul gol al sicilienilor fiind reuşit de fundaşul român Ionuţ Nedelcearu, cu capul (min. 19).

Pentru gazde au mai înscris Federico Di Francesco (72) şi Leo Stulac (90+7), iar pentru vizitatori au punctat Paolo Ghiglione (7) şi Michele Castagnetti (32). Nedelcearu a marcat singurul său gol în trei partide jucate în acest sezon. La Palermo a fost integralist portarul Mirko Pigliacelli (ex-Universitatea Craiova).

Clasamentul este următorul: 1. Parma – 41 de puncte, 2. Venezia – 35p, 3. Como – 35p, 4. AS Cittadella – 33p, 5. US Cremonese – 32p, 6. Palermo – 32p, 7. US Catanzaro – 30p, 8. Modena – 28p.