Ripensia a strâns rândurile

Vacanţa a luat sfârşit astăzi pentru jucătorii divizionarei secunde Ripensia Timişoara.

Sub comanda antrenorului Alexandru Pelici s-au aflat atât fotbalişti legitimaţi în sezonul trecut, cât şi multe nume noi, aspiranţi la un loc în lotul formaţiei din Ciarda Roşie.

George Păduraru, Ştefan Dobre, Adrian Popa, George Monea, Andrei Tînc, Mihai Hecsko, Darius Ţiereanu, Călin Toma, Claudiu Apro, Alin Burdeţ, Gabriel Stoi, Florin Dobie, Denis Casian, Vlad Chera, Denis Golda, Adrian Zaluschi, Albert Voinea, Alexandru Popovici şi Marius Staicu, jucători aflaţi sub contract cu Ripensia, au fost prezenţi la primul antrenament din perioada pre-competiţională.

Ultimul, un atacant timişorean în vârstă de 32 de ani, a semnat un contract valabil în următoarele două stagiuni fotbalistice. Staicu a evoluat ultima dată la CSM Şcolar Reşiţa.

Ripensia s-a întărit şi la nivelul staff-ului tehnic prin cooptarea preparatorului fizic Gabriel Ungureanu. El este absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Specializarea a dobândit-o în cadrul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor Bucureşti. Ungureanu este angajat al Federaţiei Române de Fotbal din iulie 2017, desfăşurându-şi activitatea în cadrul Centrului Naţional de Performanţă Timişoara şi la loturile naţionale U17 şi U16.

Amicalele perfectate de Ripensia până în momentul de faţă sunt cele cu CSC Dudeştii Noi (10 şi 12 iulie), CSM Şcolar Reşiţa (17 iulie), ACS Dumbrăviţa (20 iulie), Luceafărul Oradea (24 iulie) şi Fortuna Becicherecu Mic (27 iulie). Este posibilă şi disputarea unui meci de verificare la Gyula cu echipa locală în data de 19 iulie.

„Începem o perioadă de pregătire ce se va desfăşura la Timişoara. Primele zile vor fi de reacomodare la efort, apoi va urma o perioadă de pregătire centralizată, după care vom intra în linie dreaptă pentru începerea campionatului. Am consemnat o serie de plecări de la echipa noastră, au şi venit câţiva băieţi noi, vor sosi şi alţii, pentru că avem nevoie de mai mulţi jucători. Va urma o ediţie puternică de liga a doua, în care obiectivele noastre vor fi o clasare cât mai bună, undeva la jumătatea clasamentului, şi orientarea spre jucători tineri. Avem câţiva băieţi sosiţi în probe, sâmbătă vom trage linie şi vom vedea câţi dintre ei vor române. Majoritatea sunt tineri, rămâne de văzut cine ne poate ajuta. Popovici a semnat ieri prelungirea contractului, el este jucătorul nostru. Staff-ul tehnic s-a mărit, îl avem şi pe Bogdan Ungureanu, care a venit alături de noi în funcţia de preparator fizic. Este un lucru bun, aveam nevoie de un profesionist ca el. Mai avem nevoie de trei-patru jucători pe poziţii-cheie. Ne trebuie un portar, un mijlocaş central, un jucător de bandă bun, care să crească media echipei, şi poate chiar şi un fundaş lateral. Căutăm jucători care să se încadreze în plafonul salarial pe care şi-l poate permite Ripensia. Pentru a-i testa pe jucătorii aflaţi în probe vom avea la sfârşitul fiecărui antrenament o perioadă scurtă de joc, iar sâmbătă vom avea doar asta şi, aşa cum am spus, vom trage linie. Din câte am înţeles, ne vom muta pe stadionul <<Electrica>>. Cea mai mare dorinţă pe care o am este să întărim lotul. Pentru asta facem un sacrificiu în ceea ce priveşte pregătirea, nu vom pleca nicăieri. Avem un teren bun, putem lucra cu mingea, sunt condiţii bune de pregătire, putem economisi bani pentru a aduce jucători”, a declarat antrenorul Alexandru Pelici.