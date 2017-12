Remiză urâtă cu penultima clasată >> ACS Poli Timişoara – Gaz Metan Mediaş 1-1 (1-0)

Cu conturile goale şi ameninţând cu greva au abordat fotbaliştii alb-violeţi meciul de luni seară cu Gaz Metan Mediaş, penultima clasată înaintea rundei a 20-a. Şi era greu de crezut că va putea ieşi ceva frumos din toată tensiunea existentă în jurul echipei timişorene.

S-a încheiat 1-1, după ce Drăghici a marcat de la şase metri din pasa lui Ciucur de pe partea stângă (min. 4), iar Golubovici, la prima atingere de balon, la o fază trasă la indigo, a închis tabela, cel cu pasa decisivă fiind de această dată Neagu (min. 47).

Repriza secundă s-a jucat în condiţii dificile, terenul şi aşa greu încercat de vremea din ultimele zile fiind acoperit după pauză de un strat subţire de zăpadă. Nu s-a putut construi, nu că adversarele de ieri de pe stadionul „Dan Păltinişanu” ar practica în mod normal un astfel de joc, şi a rezultat o luptă urâtă, cu destule durităţi, în care am consemnat doar câteva încercări de a puncta de la mare distanţă, cei care au cutezat să apeleze la astfel de execuţii ştiind că aceasta este o soluţie bună în condiţiile date.

Sunt două puncte pierdute pe care sperăm că băieţii lui Ionuţ Popa nu le vor regreta în a doua jumătate stagională…

ACS Poli Timişoara: Straton – Creţu (Curjurici ’64), Bocşan, Melinte, Străuţ – Artean, Vaşvari – Munteanu, Bîrnoi (Haruţ ’64), Ciucur – Drăghici (Croitoru ’85). Rezerve neutilizate: Curileac, Şeroni, Doman, Abraw. Antrenor: Ionuţ Popa.

Gaz Metan Mediaş: Greab – Popovici, I. Cristea, M. Constantin, Buşu – Sîrghi, Danci (Bic ’46), Neagu – Romeo (Golubovici ’46), Buziuc, Olaru (Tîrcoveanu ’87). Rezerve neutilizate: Pleşca, Curtean, Zderici, Chamed. Antrenor: Cristian Pustai.

Cartonaşe galbene: Creţu ’13, Munteanu ’43, Străuţ ’49, Vaşvari ’57, Melinte ’79 / I. Cristea ’11, Sîrghi ’83, Greab ’90, M. Constantin ’90.

Arbitri: George Găman (la centru), Adrian Popescu, Gabriel Bîrjac (asistenţi), Adrian Comănescu (rezervă). Observator: Patriţiu Abrudan.

„Am jucat cu Steaua pe un teren greu şi am pierdut pe nişte greşeli elementare, iar acum am evoluat şi am fost egalaţi în urma unei faze care nici în campionatul judeţean nu se poate întâmpla. Fundaşul dreapta şi portarul nu s-au înţeles, ce să mai spun? Nu suntem o echipă de joc poziţional, ci una de contraatac, la fel ca adversara noastră de astăzi, şi n-am putut controla jocul din punct de vedere tehnic. Mi se pare stupid să tot fim egalaţi, ne lipseşte concentrarea, dorinţa de a continua jocul ofensiv. Sunt lucruri care îmi dau de gândit şi nu le pot găsi o rezolvare rapidă. Vreau să-i mulţumesc în special domnului Raimond Rusu, care se preocupă de binele echipei. A fost o discuţie, eu stau zilnic cu jucătorii şi nu pot rezolva toate problemele. Consider că mai trebuie să existe astfel de discuţii, pentru că se ştie situaţia noastră. Sunt convins că odată se va rezolva! Le-am spus jucătorilor în vestiar să-şi depună memorii dacă nu mai au răbdare. Nu am ce să le fac! Am pornit la drum cu un grup, dar nu s-a putut rezolva problema finanţării şi ar trebui să mergem până la capăt în formula actuală”, a declarat Ionuţ Popa la microfonul Digi Sport.

„Am început foarte bine, dar apoi ne-a fost frică să ieşim la joc… Când este presiune pe noi, ne retragem de frică. Nu s-a pus problema să nu ieşim la antrenament. Avem probleme financiare, dar sunt promisiuni că ele vor fi rezolvate până vom pleca în vacanţă. Au fost discuţii cu domnul Radu Birlică, aşteptăm să se ţină de promisiune”, a spus şi Cristian Melinte pentru sursa menţionată.

