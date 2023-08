''Recycled Ghost'' la Kunsthalle Bega, cu Pepe Peralta Guerrero

Vineri, 25 august, între orele 18 și 21, respectiv sâmbătă, 26 sugust, în intervalul orar 10 – 13, Kunsthalle Bega va găzdui un incitant atelier de reciclare coordonat de Pepe Peralta Guerrero (foto), înscrierile făcându-se prin: https://forms.gle/QwMwuSEGBrkVVG8t7.

”Ce rămâne după artă? Nu este o întrebare filosofică, ci una cât se poate de materială: ce rămâne efectiv după ce instalațiile in situ și-au îndeplinit ciclul de viață? Din păcate, de multe ori răspunsul este pur și simplu: obiecte sau materiale care își pierd esența, scopul. Nu-i așa că este ironic?!

Dacă arta în formele sale tradiționale (pictură, sculptură, fotografii etc.) se împachetează după ce expoziția s-a încheiat, se depozitează, returnează sau se expune altundeva, unele lucrări de artă contemporană devin, adeseori, <<deșeuri>> după ce își termină <<viața>> într-o logică liniară proprie societății de consum.

Kunsthalle Bega și Pepe Peralta Guerrero (arhitect, designer, flâneur) vă propun atelierul <<Recycled Ghost>>, care are ca punct de plecare lucrarea <<Ghost Geometry>> a artistului vizual Cristian Rusu, prezentată în cadrul expoziţiei <<Diferite grade de libertate / Different Degrees of Freedom>>. Lucrarea formată din grinzi uriașe de polistiren va lua o nouă viață într-o logică circulară, prin reimaginare și reinterpretare.

Vino vineri seara şi sâmbătă dimineaţa la Kunsthalle Bega, unde împreună cu Pepe Peralta Guerrero poți crea și construi o lucrare de artă dintr-o lucrare de artă. Nu ai nevoie de nici un talent sau de o formare formare anume, doar de o minte deschisă, imaginație și chef de muncă. Așadar, va fi un workshop pentru orice vârstă, interes sau profesie”, transmit organizatorii.

”Totul (…) este făcut ca să fie aruncat undeva de îndată ce ai terminat cu el. Dar unde este acest << undeva>>? Desigur, <<undeva>> nu există cu adevărat. <<Undeva>> a plecat undeva”, scrie Michael Braungart, în ”Cradle to Cradle”.