Raluca Jurca, designer: „Îmi doresc să cuceresc lumea …”

– Care sunt cele mai mari provocări, la ora actuală, în domeniul modei?

-Din punctul meu de vedere, sau cel puțin pentru mine, cea mai mare provocare a fost partea financiară. Am traversat o perioadă cu situații critice din punct de vedere financiar, Noi creăm rochii de mireasă și haine la comandă, pentru femei, iar cum numărul evenimentelor a scăzut semnificativ în ultima perioadă, încasările au scăzut și ele. Dar spre bucuria mea și cu ajutorul lui Dumnezeu am găsit soluții și foarte multă înțelegere din partea colaboratorilor. Este necesar să acceptăm situația și să găsim resursele să ne reorganizăm pentru vremurile de acum.

-Cum faci față tuturor provocărilor din domeniu?

-Provocări sunt tot timpul și ăsta nu e un lucru rău, din punctul meu de vedere. Provocările te motivează să crești, să te perfecționezi în ceea ce faci. Este foarte importantă atitudinea pe care o ai față de ele. Nu pot spune că nu a fost o perioadă dificilă, a fost extrem de greu, dar am ales să mă concentrez pe soluții, nu pe probleme. Și am învățat în această perioadă să accept lucrurile pe care nu le pot schimba și să mă concentrez doar pe cele care depind de mine. Tot timpul mă întreb „Cum pot să fac asta?”, pentru că am renunțat cu timpul la întrebarea „De ce mi se întâmplă mie asta?”

-Care sunt cele mai frumoase momente pe care le-ai traversat, din punct de vedere profesional?

-Cel mai frumos moment a fost când am aflat cine sunt EU. Din momentul în care m-am descoperit, totul a început să vină de la sine. Dacă nu știi cum ești, o să te împiedici la un moment dat de tine, nicidecum de barierele care apar în fața ta. În momentul în care știi cum ești, îți este foarte ușor să interacționezi cu cei din jurul tău și să creezi lucruri minunate. Iar al doilea cel mai frumos moment a fost când am conștientizat că ceea ce fac acum mă împlinește și îmi dă sens, cel puțin pentru perioada asta din viața mea.

-Există sfaturi care se pot da, la modul general, unei doamne sau domnișoare care vrea să arate cât mai bine din punct de vedere vestimentar?

-Eu le recomand tuturor femeilor să se conecteze în primul rând la ele, la sufletul lor, de aici pornește totul. Este important să se întrebe ce își doresc ele cu adevărat să îmbrace, în ce se simt bine. Noi dăm personalitate hainelor, dar contează foarte mult starea de spirit. Stilul vestimentar personal trebuie să se potrivească cu personalitatea, cu nevoile și dorințele lor. Din punctul meu de vedere se pot îmbrăca în orice, atât timp cât li se potrivește și le induce o stare de bine. Să fie feminine într-un stil natural. Fiecare femeie este unică!

-Ce planuri ți-ai făcut în domeniu, unde ai vrea să ajungi?

-Niciodată nu am plănuit unde vreau să ajung, pentru că îmi place ceea ce fac și vreau să mă las surprinsă și să merg, ca de fiecare dată, cu “nebunia” mea. Îmi doresc să cuceresc lumea, nu știu ce înseamnă asta, dar mi-ar plăcea tare mult. În general obișnuiesc să mă ghidez după starea de spirit și instinctul personal. Dar ce știu sigur că îmi doresc tare mult este să găsesc mereu o metodă de a face lucrurile mai bine, respectând în același timp produsul și onorând femeia care îl poartă. Și la fel de tare îmi doresc să văd femeile bucuroase, bine cu ele însele și cu alegerile lor, și de ce nu, purtând creațiile de la mine.