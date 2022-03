Primarii timișeni vin cu noi abordări

Cea de-a 25-a sesiune ordinară a a Adunării Generale a Asociației Comunelor din România s-a bucurat și de prezența unpr primari timișeni, care au putut lua parte la un schimb de expriență și de opinii cu colegi din alte zone ale țării.

La manifestare a participat și Cseke Attila, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, care a putut fi informat și cu această ocazie despre probemele cu care se confruntă aleșii locali. La adunarea generală, care s-a desfășurat la București, a participat și Silvia Fechete, primarul comumei Otelec și vicepreședinte al ACOR Timiș, care a declarat:

”Am avut parte de abordări diferite, unele chiar inedite și cred că a fost un prilej foarte potrivit pentru a transmite fiecare dintr noi problemele cu care ne confruntăm, birocrația excesivă și dificultățile întâmpinate în ceea ce înseamnă administrația comunităților pe care le reprezentăm. Am schimbat păreri, am venit cu propuneri, am abordat posibilitatea unor noi proiecte, pe scurt, consider că astfel de întâlniri sunt oportunități binevenite pentru a promova mai eficient interesele comunităților locale și sper că vocea noastră, a primarilor, s-a făcut auzită”.