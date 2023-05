Primăria Timișoara joacă ping-pong cu angajările

Primăria Timișoara și Sindicatul Liber al Salariaților continuă războaiele în instanță, începute acum doi ani. După două suspendări, administrația va relua un concurs de angajare, pentru că a câștigat un recurs la Curtea de Apel Timişoara. Concursul a fost suspendat și în ianuarie 2023, respectiva sentință rămânând definitivă.

În mijlocul haosului și al proceselor, foștii angajați care au câștigat în instanță nu sunt repuși în drepturi, în timp ce primăria se chinuie să reorganizeze concursuri de angajare, în funcție de victoriile sau înfrângerile din instanțele timișene.

Definitiv, dar nu irevocabil

Primăria Timișoara a câștigat definitiv într-un proces intentat de Sindicatul Liber al Salariaților, care viza mai multe concursuri de angajare organizate în iunie 2022. Inițial, Tribunalul Timiș a dat dreptate reclamanților, adică foștilor angajați reprezentați de către sindicat.

„După un an de blocaj artificial provocat de sindicat am demonstrat în instanță că am respectat pașii legali. Aceste acțiuni sistematice de blocare a activității primăriei din partea sindicatului nu au nicio legătură cu munca funcționarilor onești sau cu îmbunătățirea serviciilor pe care administrația le livrează populației. Are legătură cu agenda proprie a sindicatului. Ducem mai departe lupta cu interesele care au parazitat administrația publică locală”, a transmis primarul Dominic Fritz.

Joaca de-a recursul

Partea cel puțin interesantă este că, în ianuarie 2023, Tribunalul Timiș a suspendat, din nou, același concurs, „până la pronunţarea instanţei de fond”. Concursul era organizat în temeiul HCL 90 / 16 martie 2022, iar suspendarea din mai 2022 era tot „până la pronunţarea instanţei de fond”. Sentința din mai 2022 este cea atacată cu recurs și anulată acum de Curtea de Apel Timişoara. Sentința din ianuarie 2023, care suspenda același concurs, nu a fost atacată de primărie.

Oficial, la concurs au fost scoase inițiall20 de posturi de consilieri, clasa I, la diverse departamente din cadrul Primăriei Timișoara, printre care Biroul Infrastructură, Biroul Reabilitare Cartiere Istorice și Monumente, Serviciul Sport Baze Sportive sau Serviciul Protecția Mediului. Proba scrisă urma să aibă loc în data de 6 iunie 2022, însă concursul a fost suspendat până la pronunțarea instanței de fond.

Potrivit Serviciului Comunicare al Primăriei Timișoara, instituția va relua organizarea concursului pentru 20 de posturi vacante, de la etapa la care s-a oprit în momentul suspendării. Cel mai probabil, PMT va relua pentru a treia oară concursul de angajare respectiv.

Ca atare, lucrurile au rămas în suspans, urmând, cel mai probabil, o nouă acțiune în instanță a sindicatului, împotriva primăriei.