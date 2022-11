Prefectul Ritivoiu: 25 de centre de permanență din Timiș, între care 11 din Timişoara, se desființează de la 1 decembrie

Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a anunțat că nu mai puţin de 25 de centre de permanență din județ vor fi desființate începând cu data de 1 decembrie 2022. Alte 12 centre de parmanenţă au fost reorganizate, iar 10 sunt în curs de organizare.

În Timișoara se desființează 11 centre și rămân funcţionale şase.

Decizia a fost luată după ce Ritivoiu dispusese, în luna aprilie a.c., un control privind centrele de parmanenţă din Timiş.

La vremea respectivă, prefectul a menţionat că judeţul avea 47 de centre de permanență, de trei ori mai mult decât media pe ţară (un centru la 14.500 locuitori în Timiș, comparativ un centru la 55.000 locuitori, în alte zone).

„Prejudiciul în urma controlului a fost stabilit la 1.372.000 lei. Un centru din zona rurală nu a putut justifica 110.000 din cei 112.000 lei primiți. Centrele de permanență din Timiș au costat în fiecare an bugetul o sumă de aproximativ 22.500.000 lei. Un centru ne costă 480.000 lei în fiecare an (…) Analizăm deschiderea de noi centre în zonele izolate. Estul județului nu are niciun centru de permanență. Primul probabil că va fi deschis în comuna Nădrag, care ne-a făcut deja o solicitare în acest sens”, a afirmat Mihai Ritivoiu.