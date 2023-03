Poli începe lupta disperată pentru evitarea retrogradării. Politehnica Timișoara va juca sâmbătă, cu începere de la ora 11, în prima etapă din play-out-ul ligii secunde.

Adversara fotbaliştilor alb-violeţi este Minaur Baia Mare, iar partida se va disputa în deplasare. La formaţia bănăţeană sunt indisponibili Sekulic (suspendat) și D. Benzar. Ultimul s-a accidentat în meciul cu Dinamo Bucureşti și va sta pe tuşă aproximativ o lună.

Din grupa A mai fac parte Unirea Slobozia, CSM Slatina, FK Csiksereda Miercurea Ciuc, CSC Șelimbăr și Metaloglobus București. Echipele au intrat cu punctajul integral din sezonul regulat. Vor juca fiecare cu fiecare, doar tur (șapte etape, câte șase meciuri de fiecare). Echipele de pe locurile 6 și 7 vor retrograda direct în Liga a III-a, iar cele de pe poziţia a 5-a din cele două grupe de play-out vor juca un baraj, în dublă manșă, pentru menținerea în Liga a II-a.

„Ne aşteaptă o deplasare foarte grea din toate punctele de vedere. Din nou o deplasare lungă, destul de repede, nu mi-aş fi dorit aşa repede să avem imediat după Dinamo, după etapa care s-a jucat duminică, şi să avem aşa rapid. Am ajuns luni, duminică noaptea spre luni.

Am încercat să refacem cât mai repede jucătorii, atât fizic, cât şi mental. Pentru că a fost un consum mare fizic şi mental. Asta este situaţia, asta este tragerea, şi mergem la Baia Mare, unde ne aşteaptă un meci foarte greu, pe un teren destul de greu, din ce am văzut în imagini şi cred că va fi un joc de luptă, mai mult, un joc în care o să conteze foarte mult duelurile şi sper să ne ridicăm, am şi antrenat săptămâna aceasta aceste aspecte, să fim pregătiţi pentru acest joc şi modul în care-l abordează noul antrenor al celor de la Baia Mare.

Sper ca jocul să se desfăşoare din nou sub egida fairplay-ului. Adică să avem un arbitraj corect sau să fie în cea mai mare parte corect, pentru că îmi amintesc meciul din tur, când victoria noastră a fost influenţată de greşeli de arbitraj şi sper ca acest lucru să nu se mai repete şi cel mai bun să câştige acest meci.

Datorită greşelilor de arbitraj ne-a fost luată victoria în meciul cu Baia Mare, asta am specificat, pentru că s-a terminat egal. Dacă primeam măcar un penalty din trei, cred că altul era rezultatul. Sau dacă jucătorul lor Mondragon, care merita al doilea galben şi trebuia să-l primească, avea cartonaş roşu. Sper să nu se mai întâmple şi jocul să se desfăşoare doar pe teren şi să fie o atmosferă pozitivă pentru fotbal. E clar că în acest meci jucătorii noştri s-au motivat foarte mult, am făcut un joc solid tactic, în primul rând, şi mai mult ca sigur mental suntem mai bine. Pentru că aşteptările au fost mari faţă de meciul cu Dinamo, chiar dacă am făcut doar un egal.

Dar s-a văzut un progres din punctul meu de vedere al echipei, atât fizic, cât şi tactic, este şi normal, pentru că s-a desfăşurat în nişte condiţii senzaţionale de fotbal, aşa trebuie să fie fotbalul şi cred că şi datorită terenului, galeriilor, pentru că amândouă, cele două galerii au făcut o atmosferă senzaţională, şi evoluţia tuturor jucătorilor, nu doar al celor de la Poli, a jucătorilor noştri, a crescut cu 25-30%.

Este un meci foarte important, nu ştiu dacă este cuvântul potrivit (capital), dar e clar că nu ne aflăm într-o situaţie foarte bună şi datorită grupei în care ne aflăm, pentru că grupa noastră e foarte dificilă în comparaţie cu cealaltă grupă. Cu tot respectul pentru ceilalţi. E mult mai facil în cealaltă grupă să te salvezi de la retrogradare.

Avem o grupă foarte grea, cu echipe bune de play-out, marea majoritate dintre ele au avut obiectiv play-off-ul şi cu siguranţă e foarte greu să faci punct sau puncte. E important pentru ambele echipe, dacă e capital sau nu, vom vedea pe viitor, dar cu siguranţă îi va influenţa pe Metaloglobus, un rezultat de egalitate le-ar fi cel mai bun lor sau o echipă se va îndepărta, va avea şansa să se îndepărteze de cealaltă echipă dacă va fi o înfrângere.

Avem pe Daniel Benzar, care a suferit o ruptură musculară în meciul cu Dinamo şi Sekulic, suspendat, două cartonaşe galbene. Nu cred că este un sezon ghinionist, cred că este o problemă mai veche a lui. Nu sunt doctor, nu estimez. De-a lungul timpului a tot avut aceste probleme şi a avut un hematom foarte mare acum şi nu se poate estima, mai are sânge acolo, şi probabil zilele acestea i se va spune exact cât de mare este ruptura musculară.

A fost una foarte gravă şi există posibilitatea din punctul meu de vedere să stea de la o lună în plus, nu în minus. Cu siguranţă va sta cel puţin o lună. Ratează mai mult de jumătate din play-out. Este un jucător foarte talentat, care, repet, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie la Liga I pentru calităţile lui tehnice şi talentul pe care-l are de la mama natură, dar accidentările şi constanţa lor, te trag în jos şi nu ai o constanţă”, a declarat antrenorul Octavian Benga.

Jucătorul Tudor Călin a spus următoarele: „Ne aşteaptă un meci greu, în care neapărat trebuie să scoatem punct. Noi evident mergem să luăm trei puncte. Din ce am văzut şi pe video se va desfăşura pe un teren greu şi sunt convins că va fi un meci de luptă, cu multe mingi lungi, dar cred că cine se va adapta mai repede la teren va avea de câştigat. Cine va face mai puţine greşeli, cu siguranţă. De când am venit aici, m-am sfătuit şi cu domnul antrenor şi cu preparatorul, cu Mio, am avut un program în care făceam cu echipa şi după, făceam şi completare. Cam două-trei săptămâni am alergat de nu am mai putut. Şi aşa, uşor-uşor, era programată revenirea asta sau a fost totul calculat, ca să mă întorc în teren”.