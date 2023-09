Performanţe notabile obţinute de atleţii de la CS Giroc-Chişoda şi CSC Moşniţa la Jocurile Europene de la Brno (foto)

Performanţe notabile obţinute de atleţii de la CS Giroc-Chişoda şi CSC Moşniţa la Jocurile Europene de la Brno.

Peste 2.200 de sportivi din 21 ţări s-au întrecut recent la Jocurile Europene de Atletism pentru copii, competiţie găzduită de Brno, capitala regiunii Moravia de Sud şi totodată al doilea oraş ca mărime din Cehia.

De la CS Giroc-Chişoda, Victor Roman a obţinut medalia de aur în proba de 800 de metri la categoria 2011 cu timpul de 2:20.33. El a mai participat la 60 de metri plat, unde a concurat în finala B, precum şi la lungime, unde s-a clasat pe poziţia a cincea atât în finală, cât şi la ştafetă.

Giulia Bercea a luat la rândul său medalia de aur, în proba de 600 de metri – categoria 2012, cu timpul de 1:46.40, concurând şi în proba de de 60 de metri, atât la lungime cât şi la ştafetă, de fiecare dată cu rezultate foarte bune.

Natalia Gavrilovici a fost a doua la 800 de metri – categoria 2011 cu timpul 2:28.74. În plus, ea a obţinut rezultate bune la 60 de metri, la lungime şi la ştafetă.

Letiţia Baitz s-a clasat pe locul al doilea în proba de aruncarea mingii de cricket, categoria 2012, cu 41,77 metri, participând şi în finala de la lungime la această categorie, unde a obţinut locul al optulea, precum şi în proba de 600 de metri.

Luca Ciocoiu a fost al treilea în proba de aruncare a suliţei, categoria 2010, cu 40,26 de metri. El a mai concurat în probele de 60 de metri şi 800 de metri cu rezultate foarte bune, precum şi în proba de ştafetă.

Dominik Dumitraşcu a obţinut medalia de bronz în proba de 800 de metri, categoria 2010, cu performanţa de 2:20.15, realizând şi un personal best la 150 de metri. De asemenea, el şi-a ajutat colegii în proba de ştafetă.

De subliniat şi rezultatele deosebite obţinute de următorii sportivi de la CS Giroc-Chişoda: Karina Băloi – locul al cincilea la categoria 2009 la aruncarea suliţei cu rezultatul de 36 de metri (personal best), Denis Retmaier – locul al şaptelea la categoria 2011 la 800 de metri cu rezultatul de 2:27.91 (personal best), Tudor Popa – locul al şaptelea la categoria 2012 la aruncarea mingii de cricket cu performanţa de peste 42 de metri (personal best), Sara Ţîştea – locul al optulea la categoria 2012 la 600 de metri cu performanţa 1:51.70 (personal best).

Un rezultat notabil a bifat şi Luca Sebastian Heinz, de la CSC Moşniţa – locul al cincilea în proba de aruncare a greutăţii 4 kilograme cu performanţa de 13,53 metri.

Au mai concurat de la CS Giroc-Chişoda, în afara finalelor, Diana Blaj (locul al 11-lea la săritura în înălţime), Bogdan Dronca (locul al 12-lea la 600 de metri), Cristel Munteanu (locul al 12-lea la lungime), Alexandra Barna (locul al 12-lea la 800 de metri), Raluca Letai (locul al 15-lea la aruncarea suliţei), Ştefania Popescu (locul al 39-lea la lungime), Mălina Măcărie (locul al 60-lea la 60 de metri plat), iar de la CSC Moşniţa – Paula Golbano (locul al nouălea la greutate 3 kilograme) şi Radu Stepan (locul al 12-lea la aruncarea suliţei).

Antrenorii sportivilor menţionaţi sunt Oana şi Sorin Staicu.