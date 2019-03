Pensii majorate înainte de Paşte, noile taloane sunt la tipărit. Mărirea se va acorda retroactiv, din octombrie

Vești bune pentru românii care au lucrat în grupele I şi a II-a de muncă. Primele pensii recalculate vor fi plătite până înainte de Paşte, spun surse din ministerul Muncii, citate de România TV. Zilele acestea se termină tipărirea primelor taloane de pensie după recalculări, iar plățile se fac în luna aprilie.

Reprezentanţii de la Casa Naţionala de Pensii au trimis deja deciziile de recalculare pentru cei care au lucrat în grupele I şi II de muncă. Persoanele care au primit deja deciziile vor primi în luna aprilie pensia majorată.

Cei care vor primi primele decizii de recalculare sunt persoanele mai în vârstă, care au dosarele cele mai vechi, dar şi cei care ies acum la pensie, astfel încât să încaseze din prima pensia direct recalculată.

„O parte dintre aceste decizii se vor pune în plată pe plățile curtente. În luna aprilie, își vor putea primi plățile majorate cât mai multe persoane care fac obiectul legii. Sunt persoane care nu au pensii foarte mari. Orice sumă în plus este cu atât mai binevenită. (…) Pensionarii care s-au înscris cel mai devreme vor beneficia primii. Cu ei se va începe recalcularea.”, a explicat Doiana Pârcălabu la România TV.

Majorările sunt semnificative. În grupa I de muncă, o pensie care în prezent este de aproximativ 2.000 de lei va ajunge până la aproximativ 4.000 de lei.

În grupa II de muncă, o pensie de 2.000 de lei va ajunge peste 3.000 de lei.

Începând cu luna aprilie se vor bucura de creşterea pensiei cei care au primit deja sdau vor primi noile decizii.

În grupa II de muncă, o pensie de 2000 de lei va ajunge la peste 3000 lei. Surse din Ministerul Muncii susţin că nu toţi cei care au lucrat în grupele I şi II de muncă vor primi pensiile majorate. Este vorba despre cei care nu au stagiul complet de cotizare şi care după recalculare ar trebui să încaseze o pensie mai mică.

Ministrul Muncii anunţă noi modificări la pensii după adoptarea bugetului pe 2019. „Se asteapta recalcularea celor cateva milioane de pensii, dupa ce legea va fi adoptată. Pe de cealalta parte, sunt recalcularile pe grupele de munca, acum, in acest moment au intrat deja dosarele in recalculare, ma refer la grupele de munca…

In acest moment am implementat softul 100%. Am facut si o parte din simulari. Am trecut la ultima etapa a simularilor pe toata tara, am avut judete pilot, am extins la national. Cat de curand trecem in oficial. Asigur pensionarii ca in cateva saptamani vom incepe sa emitem decizii. Sper, la final de martie pentru a nu crea asteptari foarte mari.

Mai bine sa fie mai devreme decat sa spunem un termen pe care sa nu il putem respecta, dar clar sunt multumit, softul este implementat si activitatea continua”, a spus Marius Budăi în exclusivitate la România TV.

Recalcularea pensiilor actuale, stabilirea studiilor de masterat şi doctorat ca vechime în muncă, reducerea vârstei de pensionare pentru mamele care au născut trei copii şi stabilirea unui singur tip de pensie anticipate sunt doar câteva prevederi deosebit de importante incluse în proiectul de lege privind sistemul public de pensii. Actul normativ, care a fost adoptat anul trecut de Parlament, se va afla în atenţia Curţii Constituţionale. CCR trebuie să decidă pe 27 februarie ce se întâmplă cu proiectul de lege amintit, ale cărui prevederi se vor aplica din septembrie 2021.

Vești bune şi pentru alţi pensionari. Noua lege a pensiilor aduce sporuri la pensie în functie de vechimea avută și salariul încasat între anii 1975 – 2001. Mai precis toți cei care se află acum la pensie sau urmează să fie ceară pensionarea, pot beneficia de sporuri semnificative de majorare a punctelor.

salariile brute, până la data de 1 iulie 1977

salariile nete, de la 1 iulie 1977 până la 1 ianuarie 1991

salariile brute, de la 1 ianuarie 1991

Sporurile de vechime care se vor calcula la stabilirea noului punct de pensie pentru perioada 1 martie 1970 – 1 septembrie 1083:

3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5-10 ani

5% pentru o vechime cuprinsă între 10-15 ani

7% pentru o vechime cuprinsă între 15-20 ani

10% pentru o vehicme totală de peste 20 de ani- perioada 1 septembrie 1983-1 aprilie 1992

3% pentru o vechime cuprinsă între 3-5 ani

6% pentru o vechime cuprinsă între 5-10 ani

9% pentru o vechime cuprinsă între 10-15 ani

12% pentru o vechime cuprinsă între 15-20 de ani

15% pentru o vechime de peste 20 de ani

Sectorul bugetar

Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condițiilor de trecere în gradație și incluse în acesta, sunt împărțite. Detalii despre sectorul bugetar puteți afla pe avocatnet.ro.

Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) a anunţat că recalcularea pensiilor pentru anumite categorii de pensionari va dura maximum un an.

Potrivit CNPP, începând cu data de 1 octombrie, până la data de 30 septembrie 2019, vor fi recalculate toate pensiile care intră sub incidenţa Legii 221/27 iulie 2018, aflată deja în vigoare.

Legea are două categorii de dispoziţii, care vizează două categorii de persoane:

– cele care vor solicita deschiderea drepturilor de pensii începând cu luna august 2018, atât din punct de vedere al reducerii vârstei standard de pensionare, cât şi din punct de vedere al stagiului complet de cotizare care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual;

– anumite categorii de pensionari cu drepturi în plată, care vor beneficia de recalcularea acestor drepturi prin utilizarea – la determinarea punctajului mediu anual – a unui stagiu complet de cotizare mai mic decât cel utilizat iniţial.

Potrivit CNPP, sunt avute în vedere:

I. persoanele care au realizat un număr determinat de ani în condiţiile fostei grupe I de muncă (anterior datei de 01.04.2001) şi în condiţii speciale de muncă, pentru care vârsta standard de pensionare se reduce cu 1 până la 12 ani, în funcţie de numărul de ani de stagiu de cotizare realizaţi în aceste condiţii, sub rezerva realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de legea nr. 263/2010;

II. anumite categorii socio-profesionale care sunt încadrate în condiţii speciale de muncă şi care beneficiază de o reducere mai mare de 12 ani a vârstei standard de pensionare, precum şi de un cuantum majorat al pensiei prin utilizarea – la determinarea punctajului mediu anual – a unui stagiu complet de cotizare mai mic decât cel general; sub rezerva realizării unui anumit număr de ani lucraţi în aceste locuri de muncă;

III. pensionari care au beneficiat de majorarea prevăzută la art.169`1 şi care – până la data de 31.12.2015 – au avut drepturi stabilite sau recalculate prin utilizarea unui stagiu de cotizare mai mic decât cel general, datorită unor reglementări cu caracter special sau a dispoziţiilor unor hotărâri judecătoreşti;

IV. pensionari cu drepturi deschise între data de 01.01.2011 şi data intrării în vigoare a prezentei legi şi care au desfăşurat un număr determinat de ani în condiţiile speciale prevăzute la art. 30 alin.1, lit. d). e) şi f) din Legea nr.263/2010.

În ceea ce priveşte recalcularea drepturilor aflate în plată, Legea nr.221/2018 nu se referă la persoanele care:

– şi-au deschis drepturile de pensie anterior datei de 01.01.2011 dar au beneficiat de majorarea punctajului mediu anual în conformitate cu prevederile OUG nr.100/2008 ale OUG nr. 209/2008, ale Legii nr. 218/2009 şi ale art. 169 din Legea nr.263/2010;

– şi-au deschis drepturile de pensie după data de 01.01.2011, dar au făcut obiectul Legii nr.155/2016 (minerii din subteran, personalul din zonele I şi II de radiaţii);

– şi-au deschis drepturile de pensie după data de 01.01.2011 dar au realizat activităţi încadrate în condiţii speciale, altele decât cele prevăzute la art.30, alin.1, lit. d), e) şi f), conform romaniatv.net