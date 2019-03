Șeful de campanie și mâna dreaptă a lui Boldea vrea să candideze la fotoliul de primar

Florin Dumitru, șeful Poliției Locale Lugoj a anunțat că nu se dă la o parte de la o posibilă candidatură la Primăria Municipiului Lugoj, la următoarele alegeri, chiar dacă acest lucru ar însemna să se lupte cu omul pe care l-a ajutat să ajungă în funcție.

Florin Dumitru este cel care s-a ocupat în amănunt, din postura de profesor de informatică la Bre­diceanu, de campania elec­to­rală din 2008 a lui Francisc Boldea, când acesta a ieșit câș­ti­gător la o diferență de 200 de voturi în fața lui Martinescu.

Din acest motiv, Florin Dumitru a fost recompensat mai apoi cu funcția de șef al Poliției Locale, însă cum actualul primar are ”calitatea” să uite repede ajutorul pri­mit, fostul șef de campanie a intrat pe lista neagră a șefului administrației lugojene.

Florin Dumitru nu este membru de partid, din cauza funcției pe care o deține, el fiind până la ocuparea postului membru PSD și purtător de cuvânt al or­ganizației lugojene.

“Am fost consilier local în Bocșa, am candidat la primăria unui oraș, în anul 2000. De câți­va ani buni, lucrez în ad­mi­nis­trație și sunt familiarizat cu tot ce presupune o asemenea func­ție. Cred că o aplecare mai mare asupra administrației și nu asupra politicii ar trebui realizată repede, în folosul fiecăruia dintre noi. Cu siguranță la vârsta pe care o am, mă gândesc la orice oportunitate și nu exclud nimic, dar acest lucru ține de o anumită oportunitate pe care viața o poate realiza sau poate să nu o realizeze”, a declarat public Florin Dumitru.

Francisc Boldea, primarul Lugojului este extrem de nemulțumit de capacitățile mana­ge­riale ale lui Dumitru în funcția de șef al Poliției Locale și crede că acesta nu este capabil să dețină o astfel de poziție.

“Nu a existat o discuție legată de o posibilă candidatură, deși, o dată la patru ani, fiecare poa­te să râvnească la fotoliul de primar. Eu am discutat cu dânsul despre nemulțumirile pe care le am față de cât de slab merge Poliția Locală, care nu își face treaba. Pentru oricare lu­cru pe care trebuie să-l facă, Flo­rin Dumitru găsește o scuză. Ar trebui și ca rezultatele să se vadă, în condițiile în care am majorat bugetul Poliției Locale de trei ori”, a declarat Francisc Boldea, primarul Lugojului.

Rămâne de văzut dacă op­țiu­nea lui Florin Dumitru se va transforma în realitate și mai ales ce formațiune politică în va înregimenta pe liste.

Una din­tre acestea ar putea fi PSD Lu­goj, condiționat însă de retragerea actualului primar Francisc Boldea, aflat deja la al trei­lea mandat, (cu unul mai mult față de promisiunile făcute în 2008), iar o altă opțiune ar fi pe listele celor de la ALDE, conform redesetptarea.ro.