Pas înapoi în fotbalul feminin din Timişoara

Aflată la un pas de titlu în ediția 2022-2023 și clasată pe locul al patrulea în sezonul recent încheiat, echipa de fotbal feminin Politehnica Timișoara se desparte de staff-ul condus de Mirel Albon și își va continua activitatea în eșalonul secund. Accentul va fi pus pe junioarele din propria pepinieră.

„Am început acum trei ani un proiect ambițios în care am crezut cu toții și pentru care am muncit zilnic. Din păcate, nu am reușit să ne atingem obiectivul. Sezonul trecut am fost atât de aproape de titlul de campioană, pierdut în ultima etapă. Iar în acest sezon, deși păream favoriți la începutul primăverii, ne-am îndepărtat de trofeu etapă cu etapă, terminând pe locul 4.

Ajunși la final, tragem linie, analizăm și luăm decizii pentru sezonul 2024-2025: Politehnica Timișoara Femina va continua în Liga 2. Intrăm într-un proces de restructurare, în care punem accent în continuare pe creșterea junioarelor. În acești trei ani numărul jucătoarelor junioare a crescut foarte mult și ne dorim să atragem în continuare către noi cât mai multe fete talentate din Banat. Ne luăm timp să ne tragem sufletul și să începem apoi pregătirile pentru sezonul 2025-2026, când ne propunem să revenim pe prima scenă a fotbalului feminin românesc.

Mulțumim pentru munca depusă în acești trei ani managerului Mirel Albon și staff-ului său – Petru Țurcaș, Alin Crișanov, Sabina Scurtu, Rodica Bogdan, Musab Al-Qatawneh, Alex Boncu, Gabriela Moț, Nelu Pera, Diana Coltofean. Mulțumim tuturor jucătoarelor care au luptat pentru culorile alb-violet în acest sezon. Tuturor le urăm mult succes în proiectele următoare! Cei rămași, strângem rândurile”, se arată într-un comunicat al echipei feminine de fotbal Politehnica Timișoara.