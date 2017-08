Oreste, moment HALUCINANT cu cei de la IKEA: Își bat joc!

Jurnalistul Oreste Teodorescu relatează un episod halucinant trăit cu cei de la magazinul IKEA. Oreste explică cum a comandat un dulap, l-a plătit, dar când să se facă livrarea a fost sunat de reprezentanții magazinului care i-au spus că dulapul… nu mai are uși.

”Am trait momente halucinante cumparand un dulap de la IKEA… Absurdul a devenit o banalitate in Romania… Cum isi bat joc suedezii de pe terenul lui Popoviciu de bizonul roman.

Am facut greseala sa comand un dulap de la IKEA cu livrare la domiciliu. Am achitat factura, urmand ca astazi sa primesc <<marfa>>. La 11.00 primesc un telefon si incepe un dialog halucinant cu doamna Dorobantu Cristina, responsabil cu aburitul clientilor…

– Comanda dvs nu mai ajunge astazi…

– De ce?

– Nu are usi…

-Cine doamna?

-Dulapul…

-Pai eu l-am achitat cu usi…

-Stim si de aceea am retras comanda

-Doamna, cand l-am achitat acum doua zile, avea usi…

– Dar acum nu le mai are…

– Nu inteleg…

– Nu mai avem usile pe stoc…

-Si cum procedam?

-Doriti sa vi-l trimitem asa?

-Glumiti?

-Nu, daca doriti vi-l trimitem asa si asteptati dupa usi…

-Doamna, eu pot sa va astept dupa usa, ca Chuky si sa va sperii putin…cum adica sa-mi trimiteti dulapul fara usi, cand eu l-am platit integral.

-Deci, nu doriti sa vi-l trimtem asa…

-Evident ca nu, stimata doamna…

-Pai…si atunci cum facem?

-Nu stiu, propuneti-mi dvs.

-Vi-l trimitem asa si asteptati usile, cand vor veni in stoc…

-E penibil, dar nu puteti sa-mi trimiteti alte usi, la alt pret, alt model?

-Nu, dvs le-ati comandat pe astea…

-Pai, dvs nu le mai aveti pe astea

-Nu putem, deci sa vi-l trimitem asa sa nu?

-Nu doamna, alta solutie de bun simt nu aveti..

-Vi-l putem trimite doar asa sau deloc…

-Pai, atunci sa-mi trimiteti macar banii…

-Da, dureaza o saptamana

-De ce?

-Pai noi, am trimis dulapul deja…

-Doamna, m-ati sunat si asa a inceput conversatia noastra, ca dulapul nu mai ajunge astazi.

-Da, dar ajunge maine…

-Fara usi…

-Da, fara usi, doriti sa vi-l trimitem asa…?

Piesa a la Eugen Ionescu, nu se mai chema „Scaunele”, ci „Dulapul”, schimbul sec de replici stupide a mai durat 10 minute. Concluzia, voi primi banii inapoi dupa o saptamana de cand am achitat mizeria asta cu usi, dar pe care IKEA vroia sa mi-o trimita fara usi… Dupa ce IKEA ne-a tratat anii trecuti cu chifetele pline cu cacat, acum ne livreaza doar cacatul… Bai nene, in ce tara superba traim…”.

Sursa: stiripesurse.ro