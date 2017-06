O timişoreacă este decisă să acţioneze în instanţă Enel şi să-i ceară despăgubiri substanţiale, după ce toate electronicele şi electrocasnicele i-au ars. La fel au păţit şi câţiva vecini ai femeii.

Totul s-a întâmplat la scurt timp după furtuna de vineri seara, păgubita postând următorul mesaj pe o reţea de socializare:

„In urma furtunii din seara asta, pe strada mea au cazut 2 fire, si la toti vecinii de pe strada, la case, am inteles ca si la strazile adiacente, s-au ars o gramada de electronice. Eu nu mai am centrala, combina frigorifica, care a fost foarte scumpa, masina de spalat vase, 2 ochiuri la plita electrica, comp (…) Eu am 2 case in curte si 2 centrale, la una aveam stabilizator, s-a ars ala dar centrala merge. Televizoarele au luat efectiv foc, echipamentele UPC la fel, toata casa imi miroase a plastic prajit. Puneti-va cat mai multe stabilizatoare, macar la centrale sau echipamente scumpe! La mai toti vecinii s-au ars centralele”.

Cum puteţi primi despăgubiri dacă Enel vă arde electrocasnicele

Enel este obligat prin lege să plătească despăgubiri consumatorilor în cazul deteriorării unor receptoare electrice din vina sa. Pentru a vă vedea însă cu banii în mână, înarmaţi-vă cu multă răbdare, căci procedura de despăgubire este extrem de stufoasă! Chiar şi aşa, important este să nu renunţaţi la idee!

Dacă televizorul, frigiderul, cuptorul cu microunde, maşina de spălat, combina muzicală, computerul etc. nu mai funcţionează din cauza fluctuaţiilor de tensiune, în cel mult trei zile de la producerea şocului de tensiune, clientul trebuie să anunţe Enel. Asta nu înseamnă că, tot în trei zile, păgubitul se va vedea cu banii în mână! Până acolo e cale lungă, căci, pentru a fi despăgubit, abonatul trebuie să demonstreze nu doar că este proprietarul respectivelor aparate, ci în primul rând că acestea s-au stricat în urma fluctuaţiilor de tensiune, respectând o procedură extrem de anevoioasă.

Oricum, înainte de toate, trebuie să sesizaţi Enel în legătură cu cele întâmplate, adresa de e-mail pentru Zona Banat fiind reclamatii.edistributie.banat@enel.com

Când nu este vina Enel

Este bine să ştiţi din start că potrivit legislaţiei în vigoar şi a contractelor încheiate cu consumatorii casnici, aprobate de ANRE, precum şi a procedurii de despăgubire a consumatorilor casnici pentru deteriorarea receptoarelor electrocasnice din vina operatorului de distribuţie, nu se consideră vina Enel şi nu se suportă despăgubiri pentru daunele cauzate sau pentru calitatea energiei electrice furnizate în cazul unor calamităţi naturale sau al unor fenomene meteo care au avut intensitate mai mare decât cea prevăzută în prescripţiile de proiectare (vânt puternic, chiciură, viscol, descărcări atmosferice, inundaţii, alunecări de teren, infiltraţii de apă, cutremure, secetă, îngheţ).

Condiţii pentru repararea aparaturii

Despăgubirile se plătesc titularului de contract dacă, din vina dovedită a furnizorului, în instalaţiile electrice au apărut tensiuni mai mari decât cele admise de normele tehnice în vigoare. Plata se face numai cu respectarea următoarelor condiţii: consumatorul trebuie să anunţe în scris furnizorul de energie electrică în termen de trei zile lucrătoare de la apariţia şocului de tensiune care a deteriorat aparatura electrocasnică; în baza solicitării scrise, furnizorul verifică împreună cu operatorul de distribuţie dacă a avut loc un şoc de tensiune la data respectivă şi care sunt aparatele deteriorate. Dacă în urma verificării reiese că defecţiunile s-au produs din vina Enel, aparatura electrocasnică poate fi dusă la reparat.

Pe de altă parte, în cazul în care aparatele stricate au fost deja reparate, consumatorul trebuie să prezinte celor de la Enel chitanţele prin care să dovedească faptul că reparaţiile au fost făcute de o unitate autorizată să facă astfel de reparaţii. Chitanţele trebuie prezentate furnizorului în termen de 60 de zile de la apariţia şocului de tensiune care a produs deteriorarea şi, pe baza lor, se va achita contravaloarea reparaţiilor. De asemenea, furnizorul poate solicita consumatorului documente prin care să dovedească dreptul de proprietate asupra aparaturii deteriorate şi apoi reparate.

Să nu vă imaginaţi că după ce aţi prezentat atâtea documente, iar solicitarea dumneavoastră de despăgubire a fost analizată, urmează să şi primiţi banii! Mai aveţi de aşteptat, căci nu se poate pune punct procedurii de despăgubire decât după ce se va verifica şi dacă electrocasnicele „prăjite” sunt omologate şi au fost alimentate corect cu energie electrică, conform prescripţiilor tehnice în vigoare…

Foto arhivă