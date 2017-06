Din mâinile lui ies adevărate opere de artă. Puţini tineri se mai încumetă să descifreze tainele unor meserii uitate

Pasionat de etnografie, colecţionar de obiecte vechi, mai ales de ţesături vechi, un tânăr de 33 de ani are, acum, peste opt războaie de ţesut. Primul pe care l-a cumpărat este vechi şi datează din anul 1888.

Andrei Sas s-a născut în comuna Şag şi e specialist în ţesut. Lucrează la război, iar din mâinile lui ies adevărate opere de artă.

Într-o lume în care vechile meşteşuguri sunt pe cale de dispariţie, puţini tineri se mai încumetă să descifreze tainele unor meserii uitate.

„La început am manufacturat lucruri mai uşoare, cum sunt ştergarele din cânepă. Apoi am început să mă joc cu culorile. Am lucrat cu cânepă, iar apoi cu in, bumbac şi lână. Am ajuns să ţes şi covoare, prosoape, feţe de pernă, iar această pasiune mi-a devenit meserie”, spune Andrei Sas.

Acum tânărul locuieşte în Arad, dar de câte ori are posibilitatea vine acasă la părinţi, în Şag.

Copil fiind a învăţat la şcoala din localitate, după care a absolvit Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”.

A plecat apoi în Germania, unde a studiat, timp de un an, la o şcoală postliceală de cantori. Tot în ţara lui Goethe a învăţat să repare orgi, însă meseria aceasta nu l-a atras.

Preferă să ţeasă, să se joace cu nuanţele şi culorile şi să-şi pună la contribuţie fantezia.