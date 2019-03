O comună de lângă Timișoara este terorizată de spărgătorii de case

Că o fi opera infractorilor eliberați recent din pușcării, că e vorba de o nouă generație de hoți, cert este că spargerile de locuințe produse în ultima perioadă în comuna Șag au băgat frica în localnici.

Zeci de mesaje postate pe Facebook au de ceva vreme încoace una și aceeași temă: intrările prin efracție în case.

Chiar în noaptea de duminică spre luni, un mesaj postat pe grupul de Facebook „Șagul pentru toți” anunța un nou „eveniment”:

„ANUNȚ DE INTERES PUBLIC!!! Dragi cetățeni, în această noapte (24.03.2019-25.03.2019) cel puțin două locuințe au fost sparte în zona Mănăstire. Fiți foarte atenți, țineți porțile și ușile mereu închise. Informați-vă vecinii și cât mai multe cunoștințe!!!”.

Un alt localnic povestește, tot pe Facebook, cum a ajuns să ia urma hoților prin comună: „Am să vă povestesc experiența mea de joi seară.

Am luat pulsul noaptea pe străzile din Șag. Am făcut în jur de 70 km în noaptea respectivă. Vă spun că este extrem de greu să patrulezi pe o zonă atât de extinsă având un singur echipaj.

Am mers și în zona mănăstirii. În momentul ăla am lăsat descoperită vatra veche a satului. Zona mănăstirii este mult mai mare decât satul, drumurile sunt rele, te trezești în capăt de stradă cu drum înfundat.Sunt niște hârtoape de îți rupi mașina dacă nu cunoști zona.

În jurul orei 0,20 (aproximativ) am găsit oprite două mașini în parcarea de la biserică. Din păcate nu am ochiul format de polițist (un polițist cu experiență vede detalii care mie îmi scapă).

Un polițist bun îți spune dacă omul din mașină avea mustață sau nu, ce culoare avea geaca, dacă avea șapcă pe cap etc.

Eu când am trecut pe lângă ei (în cele 2 secunde) am văzut că aveau farurile aprinse și erau 2-3 persoane. Mă gândeam că procedează așa pentru a nu atrage atenția și ei au crezut că lumea nu îi bagă în seamă,vor să pară că nu se ascund.

Dar exact farurile aprinse în parcare mi-au ridicat suspiciunea. La ce să stai în parcare cu farurile aprinse din moment ce la led citești ziarul în parcare. Am oprit în parcarea de la fostul teren sintetic să văd ce fac.

Prima mașină, cred că un Golf V, a stat 3-5 minute și a plecat, celălalt a mai stat 3-4 minute și a venit pe strada a doua. M-am luat după el să îi văd numărul,a trebuit să duc mașina în 6.000 ture să îl ajung din spate.

L-am ajuns către capătul străzii 2, în momentul ăla a încălecat dunga albă, nu puteam să îl depășesc, am reținut numărul și am făcut dreapta către strada 2 pe la balon.

Am trecut E 70 și am mers pe drumul ce duce către mănăstire, am făcut dreapta și am ajuns pe la pizzerie ,am trecut și de drumul paralel cu gara și surpriză, omul era oprit pe dreapta pe una din străzi, tot cu farurile aprinse.

Am încetinit și am trecut de el, nu puteam să mă iau de el fără motiv. Mie treburile astea mi se par suspecte rău. Poate am imaginația prea bogată. Ciudat că ambele mașini au dispărut din Șag în seara respectivă. Or fi fost niște puștani? Asta nu știu.Trageți voi concluziile”.

Reprezentanții IPJ Timiș ne-au precizat că situația din Șag îi preocupă pe polițiști, aceștia fiind în alertă: „Există patru furturi din locuințe înregistrate la Șag. Se fac săptămânal acțiuni de informare a cetățenilor, chiar în fiecare zi.

S-au suplimentat și patrulele. Se fac cercetări și se caută făptașii”. Într-adevăr, cetățenii din Șag ne-au confirmat că echipajele de poliție patrulează de zor prin comună, însă spărgătorii nu par a se sinchisi.

Culmea coincidenței, ultima ispravă a avut loc cu câteva ore înainte ca oamenii legii din Timiș să sărbătorească, în cadru festiv, Ziua Poliției. Spărgătorii au sărbătorit-o și ei, prin muncă…