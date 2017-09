Noul an şcolar goleşte buzunarele părinţilor

Doar câteva zile ne mai despart de începerea noului an şcolar, iar părinţii au intrat deja în febra cumpărăturilor. Anul acesta, pentru achiziţionarea de rechizite (şi, în unele cazuri, şi uniforme), mulţi părinţi au adunat bani din timp, deoarece cumpărarea acestora le-ar putea secătui bugetul. Suma pe care un părinte trebuie s-o pună la bătaie pentru rechizitele şcolare (şi uniforme, acolo unde e cazul), poate ajunge sau chiar depăşi câteva sute bune de lei.

Mai scump, mai bun?

Cele mai ieftine rechizite se găsesc în supermarketuri, care practică adaosuri mai mici. Preţul ghiozdanelor variază de la 30 de lei până la 200-400 de lei, în funcţie de pretenţiile părinţilor sau ale dascălilor. La unele şcoli se cer rechizite de firmă, caiete de marca, sau lipici de calitate superioară, iar mamele şi taţii umblă după ei cu listele de cumpărături de la doamna învăţătoare.

Astfel, un ghiozdănel de grădiniţă, de o calitate precară, nu costă mai mult de 15 lei, un ghiozdan normal, simplu, ajunge până la 50 de lei, iar cele de firmă, animate cu personaje sau cu însemne celebre pot ajunge până la sume între 300-500 de lei. Vânzătorii susţin că ghiozdanele scumpe sunt mult mai bune pentru copii, întrucât aceştia nu resimt atât de mult greutatea acestora.

Bani şi iar bani

Caietele costă de la un leu până la opt-zece lei, în funcţie de numărul de file şi de calitate. Penarele au şi ele diverse preţuri, iar cele mai dichisite, conţinând creioane colorate, seturi carioca, rigle etc. pot ajunge sau depăşi suma de 50 de lei. Unii părinţi cercetează de mult magazinele şi încă nu sunt decişi asupra rechizitelor pe care să le cumpere. Un set complet trebuie să conţină şi radieră, acuarele, creioane colorate, carioca, pensule pentru pictură, blocuri de desen, rigle, echere etc.

„În jur de 700 de lei…”

Pe timişoreanul Adrian D. l-am întâlnit, împreună cu fiul său, în faţa unor rafturi cu ghiozdane. „Încă nu m-am decis ce să cumpăr. Cele mai bune sunt cam scumpe. Am pregătit în jur de 700 de lei pentru noul an şcolar, sper să mă încadrez în această sumă. Cu salariul meu de 2.000 de lei nu pot să-mi permit prea multe. Am muncit două luni ca să pot să pun deoparte aceşti bani şi cei de concediu”, s-a plâns omul. De cealaltă parte, comercianţii susţin că preţurile nu au crescut foarte mult faţă de anul trecut.

Uniformă, echipament de sport, manuale noi…

Dacă la unitatea de învăţământ la care studiază elevul este obligatorie purtarea uniformei, părintele e nevoit să mai scoată din buzunar încă 50 sau 100 de lei.

Nu mai punem la socoteală banii necesari pentru cumpărarea echipamentului special pentru sport, pe care tot părinţii trebuie să-l plătească, precum şi alte cheltuieli auxiliare.

În multe cazuri, sumele cheltuite vor fi şi mai mari, pentru că unii dintre părinţi vor trebui să cumpere şi manuale, dacă doresc ca odraslele lor să nu se chinuie să descifreze ce conţin cărţile vechi, soioase, făcute ferfeniţă de generaţiile anterioare.