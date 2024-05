Noul contract-cadru dintre medici și CJAS va include pachete de servicii pentru persoanele neasigurate.

Contractul-cadru care va intra în vigoare după 1 iulie şi în care se va menţine aceeaşi valoare a punctului serviciilor medicale prevede, ca noutate, pachete de servicii pentru persoanele neasigurate în scopul depistării unor afecţiuni grave (cancer, hepatită, HIV/SIDA la gravide), a anunţat preşedintele Casei Naţionale de Sănătate (CNAS), Valeria Herdea.

Potrivit acesteia, medicii de familie vor putea trimite persoanele neasigurate pentru investigaţii în caz de suspiciune de afecţiuni oncologice, hepatite B şi C şi virusul HIV la gravide, servicii care vor fi decontate de Casa Naţională de Sănătate. Tot în contractul-cadru, se prevede că se pot desfăşura activităţi de prevenţie, începând cu adolescenţii”, a afirmat Valeria Herdea, miercuri, într-o conferinţă de presă

Atât în asistenţa medicală primară, cât şi în ambulatoriul de specialitate se vor menţine valorile de puncte, în baza cărora sunt calculate sumele ce le revin furnizorilor de servicii medicale, urmând ca la finalul trimestrul III sau începutul trimestrului IV al anului în curs, când va avea loc o rectificare bugetară, să se rediscute valorile de punct pentru serviciile medicale. Pentru asistenţa medicală primară valoarea punctului per capita este 12 lei, iar per serviciu medical 8 lei. Pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru punctul pe serviciu medical se vor oferi 4,5 lei. CNAS susţine că se menţine plafonul de 6.000 lei/lunar pentru asistenţa medicală stomatologică. Valorile aferente punctelor per capita şi pe serviciu din asistenţa medicală primară şi din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate vor fi menţinute şi după 30 iunie, au convenit reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ai Colegiului Medicilor din România.

La nivel național, în momentul de față, există 190 de localităţi fără medic de familie sau puncte de lucru ale medicilor de familie din alte localităţi. Mai sunt alte 1.043 de localităţi cu deficit de personal medical din punct de vedere al medicului de familie şi un necesar de 1.529 de medici de familie. În ceea ce privește pacienții peste două milioane de persoane beneficiază de programele naţionale curative, CNAS având 17 de programe naţionale. De asemenea, 5,5 milioane de pensionari şi copii care au nevoie să aibă acces la îngrijire.

Potrivit CNAS, există aproximativ 16,5 milioane de asiguraţi şi 3 milioane de persoane neasigurate, din care doar 250.000 de persoane neasigurate înscrise la medicul de familie după 1 octombrie 2022.

În ceea ce privește accesul la tratament medicamentos, 28 de noi molecule sunt folosite, începând din 2024, pentru tratarea pacienţilor, existând 793 de procese intentate de pacienţi CNAS pentru accesul la tratamente noi.

