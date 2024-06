Elena Lasconi și-a anunțat candidatura la șefia USR. Dominic Fritz se retrage și își depune dosarul pentru cetățenia română

Elena Lasconi a anunțat, duminică, într-un mesaj publicat pe Facebook, că va candida la șefia USR. Totodată, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, le-a transmis colegilor din partid că nu va mai candida, deși Cătălin Drulă spunea în urmă cu o săptămână că el pare cel mai potrivit pentru rolul de președinte al partidului.

Motivul invocat ar fi acela că nu a obținut încă cetățenia română, potrivit unor surse din partid, iar asta ar fi o vulnerabilitate pentru USR dacă el ar câștiga competiția internă, potrivit Antena 3 CNN.

„E vremea RECONSTRUCȚIEI! Dragi câmpulungeni, vă mulțumesc pentru încredere! Am fost, sunt și voi fi loială Câmpulungului câte zile voi mai avea. Tot ce fac și voi face este pentru binele orașului. Nu este o promisiune, ci un legământ. Aici este casa mea. Aici este sufletul meu. Și asta datorită vouă. Mă mândresc cu Câmpulung. Mă mândresc că sunt româncă. După alegerile din 9 iunie nici nu am apucat să mă bucur de rezultate. M-am trezit într-o situație în fața căreia nu pot să rămân spectator. Refuz să stau cu mâinile în sân și să privesc cum se duce de râpă democrația din țara asta pe care o iubim cu toții. Știu că pot schimba multe și sunt datoare să încerc, așa cum fac zi de zi aici la Câmpulung. În acest moment România este roșie. Avem un partid-stat: PSD. Avem și o alternativă: USR, echipa din care fac parte. Mă doare să văd mesajul electoratului la nivel național. Românii au întotdeauna dreptate. Mesajul românilor nu trebuie ignorat, ci ascultat. Așa că am decis să-mi depun candidatura pentru președinția USR. Motivul: reconstrucția partidului, singura alternativă în fața partidului-stat. Aici la Câmpulung continuăm cu fapte. Vă rog să aveți încredere: cuvântul meu e contract! Să fim sănătoși, liberi, uniți și să ne bucurăm unii de alții!”, a scris primărița din Câmpulung.

Fritz anunța în urmă cu câteva zile că își va depune dosarul pentru cetățenie.

„Îmi voi depune dosarul de cetățenie în 5 iulie. Am primit o programare și îmi voi depune dosarul. Eu nu voi candida la nicio funcție, sunt primar pentru încă patru ani”, a spus Fritz în direct la Antena 3 CNN.

Miza depunerii acestui dosar este aceea că, dacă nu are cetățenie română, Dominic Fritz nu poate candida la alegerile prezidențiale.

Edilul din Timișoara susține că nu și-a depus până acum dosarul pentru cetățenie pentru că „nu a îndeplinit toate condițiile”, dar că nu există o legătură între obținerea cetățeniei române și candidatura sa la prezidențiale.

„Astea sunt condițiile. Și programarea am făcut-o acum câteva luni. Nu există o legătură între cele două. (…) Trebuie să trăiești, fără întrerupere, timp de 5 ani de zile, pe teritoriul României și asta s-a îndeplinit abia acum. Eu nu candidez pentru ambiție personală, eu candidez pentru a aduce din nou USR la victorie”, a spus Fritz.

