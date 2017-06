Nicolae Robu, despre finanţarea sportului timişorean: „Nu concep să disipăm resursele!”

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, nu este dispus să aprobe finanţarea mai multor ramuri sportive, dorind să concentreze resursele publice pe cele patru ramuri deja agreate: fotbal, handbal, rugby şi baschet.

„Astăzi ne-a parvenit de la biroul de sport şi cultură un referat cu o propunere de finanţare a activităţilor sportive. Nu l-am semnat în modul în care este întocmit. Se pare că se înţelege greu şi acum, după cinci ani de când sunt primar, că nu concep să disipăm resursele. Sunt mândru că am avut realizări, asta s-a întâmplat pentru că am gestionat raţional banul public şi am concentrat resursele pe obiective foarte clare.

Noi nu putem să susţinem toate pasiunile celor care vor să facă sport. Există mediul privat, să-şi găsească sponsori. Trebuie să ne concentrăm cu finanţarea în primul rând pe acele sporturi care dau satisfacţie multor timişoreni şi creează imagine oraşului nostru, au impact. Acestea sunt fotbalul, handbalul, rugbyul şi baschetul. Să nu susţinem multe echipe din fiecare sport pentru că nu se alege nimic din tot efortul nostru.

Resursele nu sunt suficiente nici dacă ne-am concentra în totalitate pe ceva, ce să mai zic dacă am începe să le dispersăm… Nu am nimic cu nimeni care face sport, dimpotrivă. Persoanele care practică un sport au toată stima mea, dar eu nu pot dispersa resursele publice astfel încât să nu se vadă nimic în urmă, iar principiul după care vom merge este de concentrare a resurselor pe obiective foarte clare, ca să se vadă ceva în urmă.

Nu dau exemple, pentru că s-ar înţelege că am ceva cu un sport anume. Sunt o mulţime de sporturi care se practică, toate sunt frumoase şi dau satisfacţie în primul rând celor care le practică şi apoi celor care sunt pasionaţi de nişa respectivă, dar nu putem să le susţinem din bani publici. Avem altă misiune şi le propun să se orienteze pe atragerea de sponsori din mediul privat”, a declarat, marţi, primarul Nicolae Robu.