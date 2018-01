Mihai Tudose a anunţat, luni seară, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD, că demisionează din funcţia de premier al României. Tudose a fost obligat să-și dea demisia după ce a rămas fără sprijin politic.

„Plec cu fruntea sus”, a spus Tudose.

El a precizat că nu va asigura interimatul la Palatul Victoria.

Victor Ponta, reacție-fulger la „execuția” lui Tudose: „Eu am curajul să eliberez țara de ocupația lui Dragnea”

Victor Ponta reacționează la știrea cu privire la retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose și demisia acestuia. Fostul premier îi declară război lui Liviu Dragnea, pe care îl acuză că a acaparat țara.

„Din acest moment este clar si evident pt absolut toata lumea – in tara noastra nu mai exista Guvernul Romaniei, ci doar Guvernul lui Dragnea!!!

Dupa ce PSD si Camera Deputatilor au fost confiscate de catre Liviu Dragnea , Stanescu si “Cartelul de la Teldrum”, din aceasta seara, acest grup organizat preia si Guvernul tarii!

Eu am curajul sa ma lupt deschis cu acest “Cartel” si sa eliberez tara de ocupatia lui Dragnea. Acum suntem putini dar asa eram si in 2010 cand am pornit lupta contra lui Basescu – sunt convins ca o sa castigam!”, scrie Ponta pe Facebook, potrivit stiripesurse.ro.

Traian Băsescu „îl distruge” pe Liviu Dragnea

Debarcarea lui Mihai Tudose din fruntea Guvernului l-a făcut pe fostul preşedinte Traian Băsescu, să-l „distrugă’ pur şi simplu pe Liviu Dragnea. În direct pe B1TV, Băsescu l-a făcut praf pe Dragnea şi a anunţat o adevărată apocalipsă pentru România.

„Daddy e însetat de putere. Cine nu înţelege, e eliminat. Nici comuniştii nu erau aşa. Daddy e un fel de Kim Jong Un şi trage cu tunul o dată la câteva zile într-un general. Un lider adevărat nu poate fi atât de prost să pună doi care să-l tragă pe sfoară. Să fie atât de tolomac, e incredibil. O bătălie între găşti. Mâine vom vedea leul în raport cu euro, Roborul, companiile nu vor mai face investiţii. E o situaţie incredibilă pe care a creat-o PSD. Dacă preşedintele vrea şi are determinare în acest sens, Guvernul se va face într-o săptămână. Doamna Pană are două săptămâni de la demisie şi Klaus Iohannis nu i-a semnat demisia. Nu mai e de joacă. Noi ne jucăm cu Daddy şi aşteptăm să vadă ce mai gândeşte PSD. E un partid inapt pentru guvernare”, a tunat Băsescu.

Şi asta nu e tot. Băsescu a vorbit şi despre mişcările lui Klaus Iohannis. „La cât sunt de tolomaci, nu poţi să îi trimiţi în Opoziţie că nu ai voturi să treci un Guvern. Nu poţi încropi o majoritate cu PNL, USR şi PMP. UDMR e prea angajat cu PSD. Nu va intra într-o astfel de coaliţie. Pentru putere Daddy e în stare de orice. Dacă PSD pierde guvernarea, Dragnea rămâne fără cap. A doua zi e dat afară de la PSD. Nu am crezut că putem ajunge aici. Are un mod primitiv de a exercita puterea. Nu înţelege că guvernarea ţării e ca la Teleorman. Schimba directorii de la TelDrum până făceau vânzarea cum voia el. E un dezastru pentru ţară”, a mai spus Băsescu, potrivit stiripesurse.ro.

Decizie-surpriză luată de Dragnea: Cum va fi desemnat viitorul premier

Comitetul Executiv Național al PSD se va reuni marți, la ora 11, pentru a desemna persoana care va fi propusă președintelui Iohannis pentru funcția de prim-ministru.

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a declarat la Antena 3 că Liviu Dragnea nu va participa la ședința CEx. Președintele PSD se va afla în sediul partidului, însă nu în sala de ședință, în care colegii săi din CEx vor stabili numele viitorului premier.

Dragnea le-ar fi spus colegilor săi din conducerea PSD că „nu are mână bună la oameni”, motiv pentru care nu va face nicio propunere pentru funcția de prim-ministru, ci va lăsa CEx-ul să facă desemnarea.

Posibili înlocuitori ai lui Tudose

Potrivit lui Codrin Ștefănescu, secretar general adjunct al PSD, dar și altor surse din partid, pe lista posibililor viitori premier se află nume cunoscute din partid.

Dacă Paul Stănescu, actualul ministru al Dezvoltării, și Mihai Fifor, actualul ministru al Apărării, sunt variante care au mai fost vehiculate, pe lista scurtă a intrat în mod surprinzător și Șerban Nicolae, liderul senatorilor PSD.

Alte variante vehiculate, dar mai puțin probabile, sunt Niculae Bădălău și Ecaterina Andronescu.