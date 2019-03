Medicina timișeană, pe un butoi cu pulbere

Fulger Lazăr, președintele Colegiului Medicilor Timiș, a luat notă de existența conflictului apărut în cadrul Societății Timiș de Medicina Familiei (STMF) și face un apel la rezolvarea în mod colegial a acestuia.

”Cu părere de rău am constatat că în cursul anului 2018 au apărut tensiuni în rândul medicilor de familie.

Asupra unora care făceau parte din comisia de specialitate (medicină de familie) a Colegiului Medicilor Timiș s-au exercitat presiuni ca să-și dea demisia.

Toate aceste evenimente au dus în ultimă instanță la crearea unei mișcări contestatare a actualei conduceri.

Părerea mea sinceră este că această situație nu este productivă pentru medicii de familie și că toate modificările în viața și în conducerea societății trebuie făcute în condițiile reglementărilor statutare”, este de părere prof. dr. Fulger Lazăr.

Problemele STMF au apărut ca urmare a deteriorării relației dintre cele două vârfuri de lance ale societății, președinta Claudia Iftode și medicul dentist Mihaela Cuțui, care împreună au întreprins demersul privind exceptarea cabinetelor de medicină de familie și a celor stomatologice de la acreditare la ANMCS (Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate), considerată costisitoare de către doctorii timișeni.

Miza scandalului actual ar fi alegerile Colegiului Director al STMF, după recentele demisii, noile alegeri fiind programate mâine.

La ora actuală, STMF este împărțit în două tabere, fiecare susținând pe una sau pe alta dintre cele două personalități ale societății.

Claudia Iftode, atuala președintă a STMF, susține: ”Mărturisesc că, la început nici eu nu am înțeles ce se întâmplă și nici ce îi mâna pe aceşti colegi/colege în luptă, deoarece mandatul Colegiului Director al STMF expiră abia în toamnă! În schimb, la Patronatul Medicilor de Familie Timiş mandatul Colegiului Director este expirat – din anul 2016 – deci la Patronatul Timiş trebuia de fapt să se facă alegeri, dacă se dorea să se intre în legalitatea mult scandată.

Aceasta înseamnă în mod evident că interesele unora dintre colege/colegi erau şi sunt cu totul altele! Ulterior, cu ajutorul unora dintre colegii de bună-credinţă și cu ajutorul unor foruri și instituții abilitate am aflat mai multe elemente pe care vi le voi împărtăși fără rezerve, tocmai pentru ca dumneavoastră să fiţi informaţi despre adevărata față a lucrurilor, pentru a nu putea să spună nimeni că nu a știut când s-a asociat unor fapte și nici că subsemnata, în calitate de preşedinte al STMF, nu am dat dovadă de colegialitate și am ascuns informațiile, pe care trebuiau să le dezvăluie tocmai cei care au inițiat <<acțiunile>> ce au dus la demisia membrilor Colegiului Director, destabilizarea STMF şi dezbinarea medicilor de familie din Timiş”.

Mai mult, președinta STMF o acuză pe Mihaela Cuțui că folosește societatea timișoreană în ”războiul” pe care îl duce cu Colegiul Medicilor Dentiști din România (CMDR).

În replică, medicul Mihaela Cuțui susține că demersurile efectuate de Claudia Iftode au ca scop manipularea membrilor societății cu scopul de a rămâne în continuare în funcția de președinte.

”Voi fi prezentă la aceste alegeri pentru a vorbi în fața colegilor și pentru a vota!”, spune Mihaela Cuțui, care a mai precizat că alegerile de mâine vor fi filmate și transmise în direct pe internet. Aceasta nu este singura contestatară a președintei actuale a STMF.

Un alt membru al societății, dr. Adina Popescu îi solicită Claudiei Iftode să explice printre altele modul în care au fost organizate alegerile în 2014, dar și situația membrilor plătitori și a sumelor colectate.

De asemenea, dr. Adina Popescu o acuză pe actuala președintă a STMF că ar fi făcut reclamații la Direcția de Sănătate Publică Timiș, la Casa de Asigurări de Sănătate și la minister referitoare la centrele de permanență deținute de alți colegi, care s-ar fi soldat cu controale.

”Din păcate eu nu pot să apreciez în mod corect ponderea unui grup și a altuia. Opiniez pentru organizarea unei adunări generale care să îndeplinească criteriile de participare reprezentativă și care să hotărască destinul STMF.

Îmi aduc aminte cu plăcere de anii 2016-2017 în care am organizat împreună cu STMF mai multe cursuri interdisciplinare legate de patologia digestivă, patologia endocrină, urgențe.

Nu cred că este corect să se șteargă cu buretele toată activitatea prodigioasă a actualei conduceri care ar trebui să prezinte la adunarea generală atât un bilanț de activitate cât și un bilanț financiar auditat”, susține prof. dr. Fulger Lazăr.

