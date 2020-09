Marius Poclid, preşedintele CSC Ghiroda şi Giarmata Vii: „Ne-am reluat activitatea sănătoşi şi în siguranţă!”

– În ce constă reușita unui președinte de club? Desigur, dincolo de performanță, că până la pragul asta se întâmplă destule!

– Am pornit la drum împreună cu câțiva oameni entuziaști, cu idei bune. Am creat un concept nou și inovativ pentru comunitatea din care facem parte, primul club sportiv din țară: Club Sportiv Comunal Ghiroda și Giarmata Vii. Mă bucur nespus că fac parte din acest demers și că m-am angajat, alături de alți oameni competenți și valoroși, să promovăm sportul în comunitatea noastră. De asemenea, sunt foarte recunoscător de inițiativa primăriei și a consiliului local, care au venit cu această idee grozavă de a înființa acest club, idee ce a fost preluată cu succes, ulterior, și de alte comunități din împrejurimi. Acest lucru mă mulțumește și îmi dă speranțe pentru că așa cum noi, un grup entuziast, am pornit la drum o cu idee clară, să le oferim copiilor din Ghiroda o bază sănătoasă de a se dezvolta și a crește armonios, așa pot și alții să ne urmeze exemplul. După cum bine știți sportul înseamnă sănătate și îi ajută pe copii să fie mai sociabili și să se integreze mai ușor în societate. Merită să investim în copii. Ei duc mai departe valoarea sportului românesc.

– Ce structură are unitatea?

– Clubul CSC Ghiroda și-a deschis porțile în anul 2018, cu activități sportive pentru copii și seniori, și funcționează ca instituție publică, în subordinea consiliului local, cu scopul de a organiza și administra activitățile sportive din teritoriul administrativ și de a dezvolta sportul de performanță în comunitatea nostră.

– Firește, cuvântul de ordine, pretutindeni, este performanța. În cei doi ani de activitate, ce arată bilanțul?

– Ne-am început activitatea în 2018 și avem următoarele secții sportive: fotbal, arte marțiale, handbal, șah, tenis de masă, badminton, dans sportiv, motociclism, arte marțiale de contact și șah, urmând ca apoi să adaugăm și alte secții sportive, cum ar fi padel, navomodelism și teqball. Încă de la începutul activității ne-am propus să oferim, atât copiilor, cât și seniorilor, o pregătire sportivă de elită, cu antrenori calificați și foarte bine pregătiți, să participăm la competiții sportive și la campionate naționale și internaționale. Pe parcursul celor doi ani am reușit acest lucru și asta s-a văzut în rezultatele pe care clubul nostru le-a obținut.

– Care sunt cele mai reprezentative?

– La fotbal, grupa de copii 2008, condusă de Mircea Șchiopu, a obținut de-a lungul celor doi ani de zile rezultate fantastice și anume: campioni ai județului Timiș 2018-2019, locul întâi la Turneul Centenar Cluj, 2019, locul întâi la Turneul Sportobir Zrenjanin, 2019, locul întâi la Turneul Champions Trophy, Arad 2019, locul al cincilea la Turneul Barcelo Cup, Barcelona 2019, locul al cincilea la Turneul Fragraria Cup, Presov 2019, locul întâi la Turneul Cupa de Vară, Ghiroda 2018. Un alt rezultat fantastic, care a adus Ghiroda pe harta fotbalului românesc la juniori, a fost obținut de grupa 2011, condusă de antrenorul Cristi Moraru. Juniorii noștri au dobândit titlul de icecampioni naționali, Trofeul Gheorghe Ene, Bistrița 2019. La secția de kickboxing am avut, de asemenea, rezultate extraordinare. Jasmina Elena Ciocoiu, campioana noastră mondială la kickboxing, este mândria acestui club. Jasmina este și ambasador Născut pentru Sport pentru Caravana Educației Timiș și a fost promovată la Gala de Premiere Excelența Bănățeană. La motociclism avem cel mai spectaculos rezultat pentru Clubul Sportiv Comunal Ghiroda și Giarmata Vii din ultima vreme. Beleiu Alexandru este primul român care câștigă campionatul european de motociclism, Alpe Adria Vintage 2019, la clasa Open Special. Campionul nostru a câștigat ambele manșe ale principalei clase Vintage, clasa Open Special. Campionatul european de motociclism Alpe Adria Vintage 2019 a avut loc pe circuitul Slovakiaring, pe 12 și 13 octombrie 2019, la care au participat sportivi foarte bine pregătiți din Austria, Slovacia, Lituania, Italia, Turcia, Polonia, Serbia, Slovenia, Ungaria și Croația.

– Lista izbânzilor e lungă, dar trebuie să se știe și, pentru campioni, arătându-i cititorilor, să fie și o recompensă. Să nu uitați de șahisti…

– Nu, nici vorbă! Tot în 2018 am înființat și secția de șah seniori, cu o echipă care a pornit de jos, și încă de la prima participare a promovat din Divizia B în Divizia A, masculin. În anul următor, am participat cu echipa la Divizia A masculin și am reușit promovarea în Superliga masculină. Și tot în 2019 am reușit performanța de a câștiga Cupa României la șah. În 2020, Cupa României a fost înlocuită cu două competiții, Campionatul Național de Șah Blitz, unde am obținut medalia de aur, și Campionatul Național de Șah Rapid, unde am ocupat locul al doilea. În continuarea celor două competiții am participat la Superliga masculină de șah, unde am ocupat locul al treilea și, implicit, am obținut medalia de bronz.

– Câți sportivi are clubul?

– În momentul de față își desfășoară activitatea aproximativ 500 de copii, majoritatea din comuna noastră.

– În condițiile pandemiei, cum vă desfășurați activitatea?

– În perioada aceasta toată activitatea noastră s-a desfășurat în mediul online. Ne-am propus să menținem contactul cu copiii și am reușit. A fost mai greu, este adevărat, dar ne-am mobilizat și atât antrenorii, cât și copiii au cooperat foarte bine și au găsit soluții pentru a nu întrerupe mișcarea. Copiii au primit teme cu diverse activități sportive, iar cum majoritatea dintre ei locuiesc la casă, la curte, au reușit să le facă. Am trecut cu bine și peste această perioadă și ne-am reluat activitatea sănătoși și în siguranță.

– Nu putem încheia decât cu vești de la echipa mare de fotbal. Cum v-ați pregătit pentru noul campionat? Vă mai stăpânește ideea promovării, invocată des în ultimii doi ani?

– Din punctul de vedere al lotului am atins două direcții. Pe de o parte, am păstrat o serie de jucători de bază, care au jucat anul trecut, și, pe de altă parte, am întinerit lotul, aducând jucători care au, totuși, experiență la nivelul Ligii a 3-a. Ne dorim să jucăm un fotbal de cât mai bună calitate, rezultatele fiind o consecință.